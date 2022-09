Freiwillige Feuerwehr kann auch „Kino“

Von: Andrea Gräpel

Die „Filmcrew“ der Freiwilligen Feuerwehr Herrsching: Pascal Weindl (v.l.), Phillip Hildebrandt und Niklas Horn im Flur, in dem jeder Aktive einen eigenen Spind hat. © Andrea Jaksch

Auch die Freiwillige Feuerwehr Herrsching nimmt an der Langen Nacht der Feuerwehr teil, die am 24. September erstmals bayernweit veranstaltet wird. Dabei will sich das aktive Team vorstellen – unter anderem mit einem selbstproduzierten Imagefilm.

Herrsching – Niklas Horn, Pascal Weindl und Phillip Hildebrandt sind jung und nicht nur medien- und technikaffin, sondern mit Begeisterung auch ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert. Freiwillig – „viele wissen das nicht“, sagt Pascal Weindl, „die denken wir sind eine Berufsfeuerwehr.“ Der 19-Jährige ist von Beruf aber Feinmechaniker, Niklas Horn, ebenfalls 19 Jahre alt, ist in der Ausbildung und der 21-jährige Phillip Hildebrand hauptberuflich im Marketing für Social-Media-Inhalte zuständig.

Von Kindesbeinen an sind sie bei der Freiwilligen Feuerwehr und natürlich froh um das moderne Gerätehaus an der Bahnhofstraße in Herrsching, das ihnen so einige Möglichkeiten bietet, die kleinere Ortsfeuerwehren nicht haben, und bei den Einsätzen einiges erleichtert. Die Größe des Gerätehauses ist der Gemeindegröße angepasst und der Zahl der Einsätze. Und obwohl es vier hauptamtliche Gerätewarte gibt, ist die etwa 50 Männer und Frauen starke Truppe von einer Berufsfeuerwehr weit entfernt. Die bayernweite Lange Nacht der Feuerwehren am 24. September kommt den Aktiven deshalb gerade recht, um sich und ihr Engagement mal anders vorzustellen als nur über ihre Einsätze.

Niklas Horn, Pascal Weindl und Phillip Hildebrandt hatten schnell die Idee, zu diesem Anlass einen Imagefilm zu produzieren. Seit drei Monaten arbeiten sie mit viel Leidenschaft daran – am Ende auf etwa 15 Minuten mit professioneller Unterstützung zusammengeschnitten, professionell und dramaturgisch mit einer Tonspur und Filmmusik unterlegt.

Der Film zeigt unter anderem, was vom Eingang des Alarms bei der Integrierten Leitstelle in Fürstenfeldbruck über den Moment, in dem die Alarmierung bei den Aktiven ausgelöst wird – nicht selten während der Arbeitszeit –, bis zum Ausrücken passiert. Mit Drohne und Kameras sind packende Detail-, Luft- und Actionaufnahmen herausgekommen. „Insgesamt haben wir 200 Gigabyte Speicherplatz verbraucht“, sagt Niklas Horn. Das ist ziemlich beeindruckend – zur Veranschaulichung: 200 Gigabyte entsprechen in etwa 100 000 Einzelbildern auf einem Smartphone.

Der Trailer ist eindrucksvoll, obwohl er nur einen von insgesamt drei Teilbereichen zeigt. Neben den Minuten zwischen Notruf und Ausrücken gehören der Einsatz selbst dazu und zuletzt all das, was es sonst noch bei der Feuerwehr gibt, den First Responder zum Beispiel.

Der Imagefilm ist ein Programmteil bei der Langen Nacht der Feuerwehr. Während bei einem Tag der offenen Tür Einsätze und Geräte im Vordergrund stehen, will die Feuerwehr diesmal einen Blick hinter die Kulissen gewähren, in denen das Team der ehrenamtlichen Einsatzkräfte einen Großteil seiner Freizeit in Ausbildung, Übungen, Einsätze und Gemeinschaft investiert.

Neben dem „Kino“ soll es am 24. September auch Hausführungen geben. Geplant ist zum Beispiel eine „Koch-Tour“, denn die Küche im Obergeschoss des Herrschinger Feuerwehrhauses bietet alle Möglichkeiten, auf die die Einsatzkräfte vor allem bei länger andauernden Einsätzen wie Hochwasser oder Sturm dankbar zurückgreifen. Auch auf eine „Quereinsteiger-Tour“ dürfen sich die Besucher freuen, verrät das Filmteam.

Denn willkommen ist nicht nur der Nachwuchs aus der Jugendfeuerwehr, willkommen ist jeder, der die Truppe unterstützen möchte. Nicht zuletzt soll es bei der Langen Nacht der Feuerwehr in Herrsching darum gehen, miteinander locker ins Gespräch zu kommen und Verständnis füreinander zu gewinnen. Auf der Dachterrasse wird deshalb eine „Rooftopbar“ aufgebaut. Los geht es um 17 Uhr – in Herrsching bis open end.