Freud und Leid durch Schutzstreifen

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Der Regel entsprechend: Wegen des Gegenverkehrs kann zum E-Scooter-Fahrer nicht der gebührende Abstand von 1,50 Meter gehalten werden, darum folgt das Fahrzeug hinter ihm langsam. Der Herrschinger Radlfahrer Dietrich Meininghausen hat die gefährliche Erfahrung gemacht, dass Fahrer trotzdem knapp an ihm vorbeifuhren. © A. Jaksch

Fahrradschutzstreifen haben nicht nur Freunde, selbst unter Radlfahrern nicht. „Ich stelle den Antrag, den abzuschaffen“, sagte zum Beispiel Dietrich Meininghaus aus Herrsching in der jüngsten Bürgerversammlung. Ganz abwegig ist sein Beweggrund nicht, er fand allerdings keine Mehrheit.

Herrsching – Der Fahrradschutzstreifen ist dem Radverkehr vorbehalten und darf von anderen Fahrzeugen nur in Ausnahmen überfahren werden. In Herrsching feierte er mit dem Gesamtverkehrskonzept Einzug, war eine der ersten Maßnahmen, die entlang der Mühlfelder Straße umgesetzt wurden. „Ich bin ein begeisterter Radfahrer“, berichtete Dietrich Meininghaus in der jüngsten Bürgerversammlung in Herrsching. „Ich finde, die Streifen bewirken das Gegenteil“, schimpfte der 84-Jährige und berichtete von Situationen, in denen Autos sich zwischen ihn und den Gegenverkehr oder Verkehrsinseln quetschen. Schlimmer noch sei es bei Lastwagen mit Anhänger, bei denen er gefährlich in deren Sog gerate, wenn sie dicht vorbeiführen. „Ich hab’ mich früher sicherer gefühlt“, sagte Meininghaus und stellte den Antrag, die Fahrradschutzstreifen wieder abzuschaffen, kaum dass es sie gibt. Erst vor sieben Jahren wurden die ersten Schutzstreifen auf der Mühlfelder Straße aufgetragen. Die Streifen bis zum Ortsausgang an der Rieder Straße sind noch nicht einmal ein Jahr alt. Andere Radfahrer wie Grünen-Gemeinderat Gerd Mulert hatten zum kleinen zehnten Jubiläum des Gesamtverkehrskonzeptes im Januar gesagt: „Ich fühle mich viel sicherer, wenn ich mit Fahrrad unterwegs bin.“ So unterschiedlich ist die Wahrnehmung.

Bürgermeister Christian Schiller verwies auf eine Studie, wonach sich die Geschwindigkeit auf Straßen mit Fahrradschutzstreifen deutlich reduziere. Er wollte trotzdem anbieten, noch mal darüber im Gemeinderat oder im Arbeitskreis Verkehr zu diskutieren. Meininghaus bestand aber auf seinen Antrag, der dann eigentlich erwartungsgemäß abgelehnt wurde.

Herrschings Polizeichef Winfried Naßl, der ebenfalls in der Martinshalle anwesend war, konnte nur an alle Verkehrsteilnehmer appellieren, sich an die Regeln zu halten. Auch die Polizei sei gefordert. Regel ist, dass auf den Streifen nicht gehalten oder gar geparkt werden darf. Nutzungsberechtigt sind nur Radfahrer und E-Scooter-Fahrer. Und ein Fahrradschutzstreifen hebt auch nicht die Regel auf, von Radfahrern einen Sicherheitsabstand von 1,50 Meter zu halten. Das bedeutet, bei Gegenverkehr auch schon mal langsam hinter einem Radfahrer hinterherzufahren, bis der Abstand beim Überholen eingehalten werden kann. „Es liegt am Fehlverhalten der anderen“, weiß Naßl. Meininghaus hat genau dies erlebt und sagte deshalb, „die Regeln mögen in der Theorie stimmen, aber in der Praxis fahren die knapp an einen ran“. Entsprechend reagierte er auf die Ablehnung seines Antrags: „Dann fahr’ ich weiter auf dem Fußweg. Da fühle ich mich sicher.“