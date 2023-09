Freund und Helfer hautnah

Von: Andrea Gräpel

Der „Barockengel“ war einer der Hingucker bei der Fahrzeugschau: Johannes Schönberger und seine Söhne Anton (5) und Levi(2) lassen sich den Oldtimer von Polizeihauptkommissar Alexander Gebhardt erklären. © Dagmar Rutt

Fast 1000 Besucher nutzten beim Tag der offenen Tür am Sonntag die Gelegenheit, die Polizeiinspektion Herrsching kennenzulernen. Anlass war der Umzug in das neue Gebäude vor 25 Jahren.

Herrsching – Wann passiert es schon mal, dass die Polizei ihre eigenen Türen öffnet? Das macht neugierig. So war es am Sonntag, als die Polizeiinspektion Herrsching aus Anlass ihres Umzugs von der Lessingstraße an die Rieder Straße vor 25 Jahren einlud – zum ersten Mal nach 24 Jahren, als der damalige Polizeichef Max Enzbrunner in das damals neue Gebäude eingeladen hatte. Bis heute ist die PI Herrsching ein moderner Vorzeigebau. Und wie vor 24 Jahren waren es auch am Sonntag etwa 1000 Besucher, die die Gelegenheit nutzten, einen Blick in Wachraum, Erkennungsdienstraum, Waffenkammer oder eine der beiden Arrestzellen zu werfen.

Polizeihauptkommissar Stefan Sommer ist einer der Beamten, die die Besuchergruppen durch das Gebäude schleusen. Sommer kennt die Dienststelle vom ersten Tag an, ist damals von der Lessingstraße mit an die Rieder Straße in den modernen Bau gezogen. Er ist seit 1983 bei der Polizei, hat mit 16 Jahren in Herrsching angefangen.

Unter den Besuchern sind viele Kinder, die mit großen Augen hinter die Zellengitter treten. Ein Vater, der gerade noch ein Erinnerungsfoto machte, mahnt sogleich: „Das war das letzte Mal.“ Klar: Wer will schon seine Kinder hinter Gittern sehen, außer bei so einer Gelegenheit? Es ist auch die einzige Möglichkeit, innen Fotos zu machen. Überall sonst ist es nicht erlaubt, nicht im Wachzimmer, nicht im „Schreibzimmer“, wie es an der Tür zu dem Raum heißt, in dem eigentlich nur der Alkomat steht, und nicht im erkennungsdienstlichen Raum, in dem das Farbkissen für Fingerabdrücke allein deswegen da liegt, um an alte Zeiten zu erinnern.

Fingerabdrücke werden nur noch gescannt und digital gesichert. So wie vieles nur noch digital geschieht. Darum gibt es einen Computer, der allein für fremde Datenträger hergenommen wird. „Man weiß ja nie, was da drauf ist“, sagt Sommer. Der am besten gesicherte Raum bleibt die Waffenkammer, die sich hinter einer zentimeterdicken Stahltür befindet.

Die Besucher wollen wissen, wie oft Schusswaffen zum Einsatz kommen. „Relativ oft“, gibt Sommer zu – aber nicht gegen Menschen, meist seien es Tiere, die bei Unfällen schwer verletzt würden und die die Polizei dann von ihrem Leid erlöse. „Das fließt aber alles in die Statistik ein“, erklärt der Polizeihauptkommissar. Darum werde dort in der Tat häufig von der Schusswaffe Gebrauch gemacht.

Die Besucher staunen, als Sommer erzählt, wie weit das Einsatzgebiet reicht. Dass es zum Beispiel einen eigenen Sachbearbeiter für den Flughafen Oberpfaffenhofen gibt. „Dadurch sind wir am besten informiert, wenn jemand vom FC Bayern anreist“, sagt er lachend. Oder dass die Herrschinger Polizei ein eigenes Boot hat, weil sie für Weßlinger See, Pilsensee und Wörthsee zuständig ist – im Vergleich zum Boot der Wasserschutzpolizei Dießen allerdings „eine Nussschale“. Die Besucher können sich am Steg der Finanzhochschule davon überzeugen und beide Boote besichtigen.

Draußen rund um das Polizeigebäude haben vor allem die jüngsten Besucher Spaß im Hubschraubersimulator und bei der Hundevorführung, bei der ein Schutzhund mit seinem Hundeführer eindrucksvoll beweist, wie er zubeißen kann, andere Sprengstoff oder Drogen erschnüffeln. Zehn Hundeführer gibt es für mehrere Landkreise. Im Einsatz seien sie täglich.

Zur Schau stehen im Polizeihof zudem die Einsatzfahrzeuge – vom historischen „Barockengel“, dem BMW 502 V8 aus dem Jahr 1957, bis zum modernsten, einem etwa 200 PS starken BMW. Wobei das alte Fahrzeug mit 120 PS bahnbrechende 180 Stundenkilometer schnell ist. Es dient nur als Ausstellungsstück und steht beim Präsidium in Ingolstadt.

Zu sehen ist auch ein technisch hoch ausgestattetes Polizeimotorrad, daneben ein paar Kinderuniformen, in die die Kleinen schon mal probeweise reinschlüpfen können. Die Inspektion in Herrsching habe ihren eigenen Reiz, verrät einer der Beamten, der seit einem Jahr am Ammersee ist und sich sehr wohl fühlt. Vielleicht tragen dazu die „Einsatzfahrzeuge“ bei, die in der Fahrzeughalle an der Wand hängen – drei SUP-Boards, die schnell über die Rieder Straße an den See getragen sind. Fitness ist schließlich auch eine Grundvoraussetzung im Polizeidienst.

Polizeichef Winfried Naßl (l.) begrüßte mit Max Enzbrunner (Mitte) den damaligen Polizeichef und auch Polizeipräsident Günther Gietl schaute vorbei. © Andrea Gräpel

Max Enzbrunner, inzwischen 82 Jahre alt, freut sich am Sonntag, an der alten Wirkungsstätte zu sein, den Polizeipräsidenten, Günther Gietl, und den aktuellen Polizeichef, Wilfried Naßl, endlich kennenzulernen. Zusammen blättern sie durch die alten Bände, in denen Enzbrunner den Umzug 1998 dokumentiert hat. Viele Erinnerungen seien wach geworden, sagt Enzbrunner. Lange war er nicht mehr an der Rieder Straße gewesen. Stefan Sommer kennt er noch – natürlich. Und als er sich von Naßl verabschiedete, ist es wie eine Verabredung. Viel mehr würde Winfried Naßl gerne erfahren aus der Zeit, als Enzbrunner noch Polizeichef war. Der hatte damals als ersten Gast zum Tag der offenen Tür vor 24 Jahren eine Ente begrüßen dürfen, die sich vermutlich vom Fendlbach ins neue Polizeihaus verirrt hatte.

Außergewöhnliche Gäste wie diese gibt es am Sonntag nicht, dafür ein „Einsatzfahrzeug“, das den Polizeibeamten bislang noch nicht unter die Augen gekommen war. Ein Opel als Polizeiauto lackiert, statt POLIZEI mit der Aufschrift „OPOLIZEI“ darauf. Der Wagen ist an der Rieder Straße auf Höhe des Rhein-Main-Donau-Segelclubs geparkt. Ob das so seine Richtigkeit habe, das ließen seine Beamten noch prüfen, sagt Naßl.

Die Polizei als Gastgeber: Am Sonntag hat das gut funktioniert und vielleicht auch gegenseitiges Verständnis gefördert.