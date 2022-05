Freundschaftliches Personalkarussell

Von: Andrea Gräpel

Alte und neue Vorstandschaft vereint (v.l.): Rainer Sedlmeier, Stefan Feigl, Sepp Steger, Kommandant Florian Kleber, Michaela Rutz, Rupert Müller, Thomas Bader, Yannick Schnadel und Stephanie Koböck. © Andrea Jaksch

40 Jahre Feuerwehrdienst, 30 Jahre davon im Vorstand und 18 Jahre als Vorsitzender, das muss Thomas Bader erst mal jemand nachmachen. Die Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Breitbrunn wurde mit seiner Verabschiedung aus dem Amt zu einer kleinen Zeitenwende. Neuer Vorsitzender ist Stefan Feigl.

Breitbrunn – „Ich habe 18 Jahre mit Thomas Bader im Vorstand zusammengearbeitet“, erzählt Breitbrunns Kommandant Florian Kleber. „Für mich ist er ein besonderer Mensch, der Besonderes geleistet hat.“ Dabei bleibt Thomas Bader mit 54 Jahren auch weiterhin aktiv. Die Doppelbelastung als Gemeinderat und Feuerwehrvorstand sei ihm jedoch zu viel geworden, darum stand er bei den Neuwahlen am Wochenende nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung. Als er am Ende aber für das Amt des Kassenprüfers vorgeschlagen wurde, konnte er doch nicht nein sagen. „Da kann er uns immer noch ein bisschen auf die Finger schauen“, sagt Kleber lachend. Denn niemand sonst dem Kommandanten bekannt, dem die Mannschaft so am Herzen liegt. „Er hatte an jedem Tag seiner 40 Dienstjahre im Blick, die Mitglieder – Jung und Alt – zusammenzuführen“, weiß Kleber. Wie zum Beweis unterstrich Bader dies auch am Ende seines letzten Jahresberichts: „Denn nur, wenn wir im Team zusammenhalten und sich nicht jeder Einzelne zu wichtig nimmt, können wir erfolgreich sein.“ Baders Amt übernimmt nun Stefan Feigl, der zuvor stellvertretender Kommandant und Kassier in Personalunion war.

Kommandant Kleber, der im Amt bestätigt wurde, bekommt damit einen neuen Stellvertreter, jemand, der ein alter Bekannter ist. Denn mit Rupert Müller hat er seinen Amtsvorgänger an der Seite, der die Breitbrunner Wehr bis 2016 19 Jahre geleitet hat, zuletzt als Gruppenführer aktiv war und die Ausbildung der Jugendfeuerwehr überwachte. „Da freu’ ich mich drauf“, sagt Kleber im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Nicht mehr für den Vorstand kandidiert haben außer Bader auch Stephanie Koböck als seine Stellvertreterin und Michaela Rutz als Schriftführerin. Diese Positionen übernehmen nun Rainer Sedlmeier als stellvertretender Vorsitzender und Sepp Steger als Schriftführer. Yannick Schandel beerbt Stefan Feigl als Kassier.

Bevor Bader abdankte, hat er noch einiges vorbereitet, denn die Breitbrunner Feuerwehr und auch die Herrschinger wollen 2023 groß feiern – beide werden 150 Jahre alt. Schon seit Monaten war Bader dafür auf der Suche nach alten Einträgen und Fotos. Geplant ist eine Chronik, die sich sehen lassen kann. Zeugnisse der Vergangenheit sind dem Vorstand auch unter neuer Leitung willkommen.

Bevor der Blick aber so weit zurückgeht, ließ Kleber das vergangene Jahr Revue passieren. Hervor hob er dabei die stabile Mitgliederentwicklung trotz Corona. „Das zeigt klar, dass ihr mit dem Herzen dabei seid“, freute er sich in der Versammlung. 37 Aktive zählt die Ortswehr (plus neun Jugendfeuerwehrler), die 2021 zu sechs Bränden, zwölf technischen Hilfeleistungen und 68 First-Responder-Fahrten ausrückten – insgesamt zählte Kleber 317 Einsatzstunden.

Die Treue jedes einzelnen aktiven Mitglieds wird auch in Dienstjubiläen ausgedrückt. Davon gab es in der Jahresversammlung so einige. Es waren Jubiläen, die mitunter zurückliegen, da in den vergangen zwei Jahren keine Versammlungen stattfanden. Gewürdigt wurden sie nun. Allen Jubilaren voran steht noch einmal Thomas Bader, der seit seinen 14. Lebensjahr dabei ist, seit mehr als 40 Jahren. 20. Jubiläum feierten Peter Hait und Kommandant Florian Kleber. Schon zehn Jahre aktiv waren im vergangenen Jahr Lucas Breitenberger, Simon Hirschvogel und Maximilian Lemberger.