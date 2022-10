Frühes Ende der Europareise

Knapp gescheitert sind die WWK Volleys Herrsching um Kapitän Djordje Ilic (l.) in der ersten Runde des CEV-Pokals am Schweizer Erstligisten Lindaren Volleys Amriswil.

Volleyball

Von Dirk Schiffner schließen

Das war‘s schon wieder mit der Europareise für die Herrschinger Volleyballer. Der Bundesligist verlor am Mittwochabend in Amriswil im Entscheidungssatz und schied aus dem CEV-Pokal aus.

Herrsching – Raus mit Applaus: In einem epischen Match mussten sich die WWK Volleys Herrsching am Mittwochabend den Lindaren Volleys Amriswil im Entscheidungssatz der ersten Runde des CEV-Pokals mit 11:15 geschlagen geben. Die 2:3-Hinspielniederlage hatten Herrschings Kapitän Djordje Ilic und Co. durch einen 3:2 (25:22, 25:23, 23:25, 25:27, 15:6)-Sieg wettgemacht. Doch im Golden Set hatten letztlich die Hausherren das glücklichere Ende für sich. Damit ist die Europapokalreise der Ammerseer beendet, bevor sie so richtig begonnen hat. Für Amriswil geht’s dagegen weiter, im Sechzehntelfinale treffen die Thurgauer nun auf den serbischen Topklub Partizan Belgrad.

Herrschings Cheftrainer Thomas Ranner wirkte nach dem Spiel geknickt, aber auch stolz. „Enttäuscht bin ich nicht, eher traurig. Der knappe Ausgang macht’s nicht besser.“ Mit einigen Tagen Abstand könne man aber stolz sein auf die Leistung der Mannschaft, sagte Ranner. „Sie hat sich nie aufgegeben.“ Allerdings verpasste sie es auch im dritten bzw. vierten Satz, den Sack zuzumachen. So ließen die Herrschinger im vierten Durchgang beim Stand von 25:24 den ersten Matchball ungenutzt.

„Wir haben sehr stark angefangen“, sagte Ranner. „Allerdings haben wir unser Level nicht über das gesamte Spiel halten können.“ Was natürlich auch an den immer stärker werdenden Gastgebern lag. Bereits im ersten und zweiten Satz lagen nur Kleinigkeiten zwischen Satzgewinn und Satzverlust. Anders als im Hinspiel, als Herrsching die ersten beiden Sätze verschlief, waren die Lederhosenträger diesmal von Beginn an auf Betriebstemperatur. In den ersten beiden Sätzen war Herrsching vor allem im Angriff durchschlagskräftiger als Amriswil, in Annahme und Abwehr stabiler. Amriswils Außenangreifer Eid Abouelsoud, im Hinspiel der überragende Akteur, wurde bereits Anfang des zweiten Satzes entnervt ausgewechselt. Allerdings sollte der Ägypter später das Feld wieder betreten und doch noch zum Matchwinner für sein Team werden.

Herrsching lag stets mit ein, zwei Punkten vorne und konnte den knappen Vorsprung jeweils ins Ziel retten. In der Folge wurden die Gastgeber stärker, Herrsching etwas fahriger und auch fehleranfälliger. „Wir haben sie wieder ins Spiel kommen lassen“, ärgerte sich Ranner. Eine Slapstickeinlage von Amriswils Mischa von Burg und Dmytro Filippov, die beide etwas tölpelhaft übereinander stolperten, bescherte den Herrschingern dennoch nach 80 Minuten den ersten Matchball. Doch Amriswil blieb cool, konnte den Matchball abwehren und sich seinerseits in den Tiebreak retten. Dort hatten die Thurgauer allerdings gar keinen Auftrag, Herrsching trat das Gaspedal ordentlich durch. Im Schnelldurchgang holte sich die Ranner-Crew den Tiebreak. So musste der Golden Set entscheiden.

In dem hatten die Hausherren schließlich das bessere Abwehr-Händchen. Ranner sah „zwei, drei Aktionen, die wir nicht killen konnten und die dem Gegner Aufwind gaben“. Ausgerechnet Eid Abouelsoud, mit einer Angriffsquote von 25 Prozent eher mäßig erfolgreich, beendete mit einem beherzten Block gegen Herrschings Diagonalangreifer Stijn van Tilburg nach fast drei Stunden Spielzeit dieses epische Europapokalmatch. Sehr zur Freude der knapp 600 Zuschauer, die sechs mitgereisten Herrschinger Schlachtenbummler, angeführt von „König“ Alex Tropschug, versuchten nach dem Spielende ihre Spieler wieder aufzurichten.

Lange Zeit zum Grämen bleibt ohnehin nicht. Bereits am morgigen Samstag, 20 Uhr, steht das nächste Knallerspiel auf dem Programm. Dann empfangen die WWK Volleys Herrsching in der Liga den Deutschen Rekordmeister VfB Friedrichshafen im Audi Dome.