Frühwarnsystem nimmt Gestalt an

Von: Andrea Gräpel

Der Pausenhof der Realschule stand 2016 unter Wasser, das Wasser drückte gegen die Kellerfenster der Schule. Das Gebäude musste eilig geräumt werden. Ein Frühwarnsystem würde dafür mehr Zeit versprechen. © Stefan Schuhbauer-von Jena

Sturzflutmanagement: Zwischenstandsbericht im Gemeinderat. Eine erste Bürgerbeteiligung ist bei der Bürgerversammlung am 2. März in der Martinshalle geplant.

Herrsching – „Sie werden staunen, was man da alles machen kann.“ Mit diesen Worten leitete Bürgermeister Christian Schiller den Zwischenstandsbericht zum Sturzflutmanagement der Gemeinde Herrsching ein. Im Gemeinderat zu Gast war am Montag Florian Brodrecht, Juniorchef der mit dem Frühwarnsystem im Mai beauftragten Firma Spekter aus Herzogenaurach.

Schon seit Dezember ist es möglich, über die neu eingeführte Gemeinde-App Schäden zu melden, die in der Vergangenheit durch Hochwasser oder Starkregen entstanden waren. Brodrecht freute sich, dass davon fleißig Gebrauch gemacht wird.

Wie berichtet, machte die Gemeinde Herrsching im Mai davon Gebrauch, an einem Förderprogramm des Freistaates zu partizipieren, dass Sturzflut-Gefahrenkarten zu 75 Prozent fördert. Seitdem wird an einem Frühwarnsystem gebastelt, das nicht nur auf den Ort Herrsching zugeschnitten ist, am Ende sogar auf jedes Haus. Über Regen-, Kanal- und Pegelsensoren sollen gefährdete Bereiche gezielt und über die App direkt gewarnt werden. „Jeder, der Push-Nachrichten zulässt, kriegt im Ernstfall eine Warnung“, so Schiller begeistert. Die Vermessungen zum Anbringen der Sensoren sollen demnächst beginnen.

Bauhof, Feuerwehr, Ammersee Wasser- und Abwasserbetriebe (AWA) sind genauso im Boot wie das Wasserwirtschaftsamt Weilheim. Und neue Bebauungspläne wie die am Fendlbach, Klosterwiese oder auch Gymnasium werden berücksichtigt. „Wichtig ist auch eine Bürgerbeteiligung“, sagte Brodrecht. Schiller will dies in der Bürgerversammlung am 2. März in der Martinshalle ermöglichen.

Die Informationen aus den bisher durchgeführten Analysen stünden den Bürgern schon aktuell zur Verfügung, antwortete der Spekter-Juniorchef auf eine Frage von Dr. Rainer Guggenberger (BGH). Und dass jede Information zählt, auch über Schäden, die weit zurückliegen, versicherte er auf Nachfrage von Thomas Bader (CSU). „Es ist wichtig, tief in die Historie zu gehen. Jede Meldung hilft.“ Aktuell werden weiter Details gesammelt und Simulationen erarbsaeitet. Am Ende ergäben sich daraus Maßnahmen, die getroffen werden können, um Gefahren abzuwenden. Wer sich die Herrsching-App herunterladen möchte, muss im App-Store seines Handys in der Suchfunktion einfach Herrsching eingeben und dann auf die Möwe klicken. grä