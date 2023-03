Fünf-Jahres-Plan für Geothermie

Aufsuchungserlaubnis

Die Geothermie Ammersee darf künftig Energie aus Tiefengeothermie auf einer circa 90 Quadratkilometer großen Fläche zwischen Herrsching und Starnberg als Projektträger erschließen. Ziel ist es, in fünf Jahren zu starten.

Herrsching – Sophie Birner, die gemeinsam mit ihrem Vater Josef das Herrschinger Unternehmen Geothermie Ammersee führt, freut sich, sagen zu dürfen: „Basierend auf vielversprechenden Ergebnissen, welche in der Phase der großräumigen Aufsuchungserlaubnis von der Geothermie Ammersee GmbH gewonnen wurden, wurde die gewerbliche Aufsuchungserlaubnis Ende 2022 beantragt und zu Beginn 2023 vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie erteilt.“ Die Gesellschaft am Ammersee besteht seit 2010. Zehn Jahre später haben Vater und Tochter das Projekt neu aufgestellt, das Thema treibt Josef Birner seit zwei Jahrzehnten um. Die neu erhaltene gewerbliche Aufsuchung berechtigt die Geothermie Ammersee, die Energie aus der Tiefe auf einer circa 90 Quadratkilometer großen Fläche zwischen Herrsching und Starnberg als Projektträger zu erschließen. Sie gilt bis 2028. Durch einen Investor sei das Projekt gesichert, sagt Sophie Birner. Ziel sei, das erste Projekt, das planmäßig Strom und Wärme bereitstellen könne, in den kommenden fünf Jahren in Betrieb zu nehmen. Aktuell läuft die Suche nach sogenannten Bohrpunkten.

„Aufgrund der geologisch äußerst günstigen Voraussetzungen und des hohen Wärme- und Strombedarfs ist Herrsching noch immer ein präferierter Standort des Unternehmens“, erklärt Sophie Birner. Ein Grundstück, auf dem ein Kraftwerk entstehen sollte, gibt es dort bereits (wir berichteten). Josef Birner hatte für eine Fläche neben dem ehemaligen Produktionsgebäude der Heine-Opto-Technik an der Seefelder Straße in Herrsching schon vor elf Jahren einen genehmigten Bauvorbescheid. Damals hatte er eine Aufsuchungserlaubnis für einen Bereich zwischen Frieding und Vorderfischen.

Die Pläne ruhten, als die Diskussion über den Bau eines Gymnasiums an dieser Stelle geführt wurde. Einem neuerlichen Antrag sollte nichts entgegenstehen, meinte Sophie Birner vor zwei Jahren. Dann kamen die Krankenhauspläne dazwischen. Parallel habe die Geothermie Ammersee den Gemeinden Andechs und Seefeld bereits mögliche Versorgungsszenarien vorgeschlagen, sagt sie. „Ob und in welcher Form die Kommunen an der regenerativen Energie partizipieren wollen, steht aktuell noch aus.“ Gerne würde sie auch am Standort Herrsching festhalten, jedenfalls seien Planungen zur Versorgung eines möglichen Krankenhauses berücksichtigt.

Begraben haben die Birners die Idee, das Projekt über Crowdfunding zu finanzieren. „Die zeitlichen und finanziellen Anforderungen des Beantragungsprozesses zur Sicherstellung der gewerblichen Aufsuchungserlaubnis konnten mit dem geplanten Crowdfundingprojekt nicht vereinbart werden“, erklärt Sophie Birner. Um die gewerbliche Erlaubnis und folglich die Basis für zukünftige Tiefengeothermieprojekte zu sichern, haben sie und ihr Vater darum einen klassischen Investor an Bord geholt. Die Crowdfundingidee bleibe für weitere Projekte aber erhalten.

Noch vor zwei Jahren hatten die Birners mit ihren Plänen einen Aufschrei bei den Wasserversorgern der Ammersee Wasser- und Abwasserbetriebe hervorgerufen. Unterdessen soll es Verfahren geben, die die Grundwasserschichten nicht gefährden. „Die strengen Überwachungen der Auflagen nach dem Berg- und Wasserrecht sowie die hochprofessionellen Bohrunternehmen stellen sicher, dass keine Grund- oder Trinkwasserverunreinigung auftritt“, sagt Birner.

Für den Schutz des Trinkwassers würden vor Beginn einer Bohrung Standrohre bis in die grundwasserstauenden Schichten in der Regel bis in Tiefen von 100 Metern gesetzt und einzementiert. „Die Bohrarbeiten finden ausschließlich innerhalb des Stahlmantels des Standrohrs statt. Das Bergamt Südbayern, das Landesamt für Umwelt und das Wasserwirtschaftsamt prüfen in einem umfassenden Genehmigungsverfahren alle verwendeten Stoffe auf deren Umweltverträglichkeit.“ Geeignete Standorte würden derzeit mit ausführenden Fachfirmen und Behörden wie dem Wasserwirtschaftsamt unter Berücksichtigung des Umweltschutzes vom Unternehmen eruiert.

Dies bestätigt Leonore Meder, die im Wasserwirtschaftsamt Weilheim zuständig ist für den Grundwasser- und Bodenschutz. Die Birners seien vor Beginn des Verfahrens auf sie zugekommen. So hätten Standorte gleich ausgeschlossen werden können, die im Wasserschutzgebiet oder am Zustrom eines solchen liegen. Es blieben einige Möglichkeiten, so Meder.