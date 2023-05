Für fast alle ein Amt bei der CSU

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Der neue Vorstand der CSU Herrsching (v.l.): Konrad Wünsch, Hans-Peter Konradt, Eberhard-Hans Stark, Renate Losert (alle Beisitzer), Philipp Streck (Schriftführer), Tina Reich (Stellvertretende Vorsitzende), Thomas Bader (Stellvertretender Vorsitzender), Roland Lübeck (Vorsitzender), Fromuth Heene (ehemalige Vorsitzende), Daniela Daiker (Stellvertretende Vorsitzende), Florian Kleber (Schatzmeister), Susanne Plesch (Beisitzerin) und Florian Oberhofer (Digitalbeauftragter). © Dagmar Rutt

Die bisherige Herrschinger CSU-Chefin Fromuth Heene zieht sich aus der Lokalpolitik zurück. Nachfolger Roland Lübeck sprang erst nach längerer Überlegung ein. Über eine Versammlung, nach der fast alle mit einem Amt nach Hause gingen.

Herrsching – Aus gesundheitlichen Gründen gibt Fromuth Heene nach acht Jahren den Vorsitz der CSU Herrsching ab. In der Jahresversammlung des Ortsverbandes stand sie nicht mehr zur Verfügung. Nachfolger wurde nach – wie er selbst sagte – „händeringender Suche“ Gemeinderat Roland Lübeck.

Die 59-jährige Breitbrunnerin Heene startete 2013 politisch durch, als sie den Vorsitz der Frauen-Union in Herrsching übernahm und sich schnell als gute Netzwerkerin auch für den CSU-Ortsverband hervortat. 2017 wurde sie Vorsitzende, 2019 Bürgermeisterkandidatin und hatte nach der Kommunalwahl 2020 ein kurzes Gastspiel im Gemeinderat. Nach einem Jahr legte sie aus beruflichen Gründen ihr Mandat nieder und gab im selben Jahr den Vorsitz der Frauen-Union in die Hände von Daniela Daiker. Nach acht Jahren stand sie am Mittwoch nun auch nicht mehr als Vorsitzende der Herrschinger CSU zur Wahl.

Im Brauhaus Herrsching blickte Heene zurück auf all die Veranstaltungen, auf all die Gäste – deren Namen sich lesen wie das „Who-is-who“ der Sicherheitspolitik. Zuletzt gelang es ihr sogar, Luftwaffenchef Ingo Gerhards nach Herrsching zu holen. Im Bereich Sicherheits- und Außenpolitik bleibt sie weiter in ihrem Element, nachdem sie vor drei Jahren den gleichnamigen CSU-Arbeitskreis im Landkreis wiederbelebt hatte. Aus der Ortspolitik jedoch zieht sie sich zurück, abgesehen von ihrem Amt als Schriftführerin bei der Frauen-Union – dort, wo alles begann.

Roland Lübeck, seit 2008 für die CSU im Gemeinderat, sagte gleich nach seiner Wahl, dass es von nun an erst mal „eine abgespeckte Version“ geben wird. Er will den Ortsverband mit seinen Stellvertretern Tina Reich, Thomas Bader und Daniela Daiker vor allem ins Gespräch bringen, will zu Stammtischen einladen, die unter Heene wieder eingeführt wurden. „Es geht eher ums Kennenlernen“, sagte der 60-Jährige vor den 24 Besuchern – 20 von ihnen wahlberechtigt. „Wir versuchen unser Bestes“, sagte er und verhehlte nicht, dass er erst nach langer Überlegung einsprang, als Heene dem Vorstand bekannt gegeben hatte, dass sie nicht mehr zur Verfügung steht. „Aber mit der Mannschaft kann ich mir das gut vorstellen“, so Lübeck.

Zu ihr gehören neben den drei schon erwähnten Stellvertretern Florian Kleber, bislang Schriftführer, der nun neuer Schatzmeister ist, der 27-jährige Polizist Philipp Streck, bislang Beisitzer, der die Schriftführung übernimmt, und Florian Oberhofer (29) als neuer Digitalbeauftragter. Den erweiterten Vorstand bilden die Beisitzer Renate Losert, Michael Bischeltsrieder, Hannelore Doch, Susanne Plesch, Ugur Basaran, Hans-Peter Konradt, Konrad Wünsch und Eberhard-Hans Stark als einer der Letzten aus der alten Garde, zu der auch Altbürgermeister Adolf Wexlberger zählt. Letzterer verfolgt mit 87 Jahren noch immer interessiert jede Versammlung, wenn er kann. So auch am Mittwoch. Nachdem zudem Kassenprüfer, Delegierte und Ersatzdelegierte für die Wahlen beim Kreisverband am 16. Juni gewählt wurden, gab es fast niemanden mehr, der ohne Amt nach Hause ging.