Kein Weihnachten in Heilig Geist

Einsturzgefahr

von Sebastian Raviol schließen

Den Weihnachtsgottesdienst in der Breitbrunner Heilig-Geist-Kirche hat Simon Rapp abgeschrieben. Der Pfarrer möchte aber unbedingt in Breitbrunn einen Gottesdienst an Heiligabend anbieten und sucht derzeit nach alternativen Standorten. „Wir können wohl erst in drei bis sechs Monaten wieder in die Heilig-Geist-Kirche“, sagt er.