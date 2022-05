Geboren aus einer Bürgerwerkstatt

Von: Andrea Gräpel

Der Ginkgo-Baum ist so alt wie die Einrichtung: Die Leiterin des Johanniterhauses an der Reineckestraße, Martina Eßbach, bereitet für den 24. Juni ein Jubiläumsfest zum 15-jährigen Bestehen vor. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Der Ginkgo steht noch. Der Baum wurde vor 15 Jahren zur Eröffnung des Johanniterhauses in Herrsching gepflanzt. Ende Juni wird das Jubiläum in der Senioreneinrichtung an der Reineckestraße groß gefeiert.

Herrsching – Die Leiterin des Johanniterhauses in Herrsching, Martina Eßbach, will am 24. Juni gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Gefeiert wird nämlich nicht nur das 15. Jubiläum des Hauses, es ist gleichzeitig das Sommerfest und dies alles auch noch am Johannistag.

Die Senioreneinrichtung an der Reineckestraße war seinerzeit aus einer Bürgerwerkstatt heraus geboren worden. Eine Zeit, in der die ersten Beiräte gewählt wurden. Die Senioren waren aktiv in Kontakt mit der damaligen Bürgermeisterin Christine Hollacher, um das Projekt voranzutreiben. „Wir sind mit dem Gemeinderat und den Senioren bis nach Baden-Württemberg getourt, um uns vergleichbare Einrichtungen anzuschauen“, erinnert sich Hollacher.

Ursprünglich hätte das Haus nicht so groß werden sollen, die Johanniter als Betreiber drängten aber aus wirtschaftlichen Gründen darauf. Heute sind alle froh, dass es so groß ist. Die 80 Plätze sind belegt, Wartelisten sind lang. „Ich bin froh, dass es das Haus gibt“, sagt Christine Hollacher und erinnert sich an einige Gegner im damaligen Gemeinderat. Diese und persönliche Angriffe auf ihre Arbeit sind (fast) vergessen: „Insgesamt ist es eine gute Geschichte.“ Und sie konnte das Haus zum Ende ihrer Amtszeit im Oktober 2007 „gerade noch“ einweihen. Ebenso die Krippe. „Das hielten damals noch viele für überflüssig“, weiß die ehemalige Bürgermeisterin. Heute haben Eltern einen Anspruch auf die Betreuungsplätze. Zur Eröffnung wurde damals ein Ginkgo gepflanzt, ein Baum, der als ältester seiner Art gilt.

Eine Frau der ersten Stunde im Johanniterhaus Herrsching ist Hannelore Doch. Die CSU-Gemeinderätin ist seit 15 Jahren Betreuerin dort und damit länger dabei als ihre Vorgesetzte, die Einrichtungsleiterin. Martina Eßbach ist seit zehn Jahren an der Reineckestraße und hatte vor fünf Jahren zum ersten Jubiläumsfest eingeladen – damals gab es noch drei Bewohner der ersten Stunde. Aktuell lebt noch eine Bewohnerin dort, die die ganze Zeit erlebt hat.

In der Einrichtung werden insgesamt 80 Menschen betreut – in Kurzzeit und stationärer Langzeitpflege. Darüber hinaus gibt es eine Wohngruppe für Menschen mit Demenz und sogenannte situative Pflegewohnungen, in die Ehepartner miteinziehen können. Hinzu kommt das Betreute Wohnen. Die Menschen, die an der Reineckestraße betreut werden, sind zwischen 77 und bald 100 Jahre alt.

Martina Eßbach ist froh, es durch die beiden Pandemiejahre geschafft zu haben. Mittlerweile sind Besuche wieder erlaubt. „Wir haben Sprechzeiten eingerichtet, aber Schnelltest und Maske sind weiter Pflicht.“ Auch sie genießt die „kleine Entspannungsphase“, denn die Einrichtungsleiterin zweifelt nicht daran, dass Corona das Leben im Johanniterhaus und darüber hinaus weiter begleiten wird. Trotzdem „haben wir wieder weitgehend geöffnet – auch sonntags“. Und gefeiert werden soll auch gebührend, das Programm für den Festnachmittag stellt sie gerade zusammen.