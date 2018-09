Positives Fazit nach Freiluft-Saison

Die Freiluft-Saison neigt sich dem ende entgegen. Die Gemeinde konnte einige Kritikpunkte beseitigen, wenige andere kommen dazu.

Herrsching – Die Freiluft-Veranstaltungen sind gelaufen, Zeit für Sandra Marsch, eine Bilanz zu ziehen. Sandra Marsch ist im Herrschinger Rathaus zuständig für Veranstaltungen in der Gemeinde. Seit sie als Ansprechpartnerin für die Veranstalter da ist, scheinen Beschwerden zurückzugehen – aber auch andere kamen dazu. Denn erstmals, so berichtete sie dem Gemeinderat, waren während der Märkte und Feste am Sportplatz sowohl die Madeleine-Ruoff-Straße als auch die Rudolf-Hanauer-Straße für Autos insofern gesperrt, als dass ein Parkverbot galt, um Rettungswege freizuhalten. Beschwert haben sich die Anlieger nun über die mobile Beschilderung, die zum Teil die Gehwege versperrte beziehungsweise den Durchgang erschwerte. Das neue Streetfood-Festival sei gut angekommen, nur zwei Beschwerden habe es gegeben – wegen „Dauerbeschallung“ und überfüllter Mülltonnen. Beides sollte Thema sein bei der obligatorischen Nachbesprechung mit den Veranstaltern.

Eine Beschwerde gab es auch beim nur alle drei Jahre stattfindenden Duathlon in Breitbrunn. Diese kam vom anderen Ufer. Da Südwind herrschte, war es den Menschen am Westufer zu laut. Sie riefen die Polizei, und das von allen gelobte Fest musste frühzeitig beendet werden. Klaus Pittrich (CSU) war darüber richtig verärgert: „Normalerweise kommt der Wind von der anderen Seite und wir kriegen alles ab – niemand sagt etwas.“ Ausgerechnet dieses Fest, das nur alle drei Jahre stattfinde, habe frühzeitig beendet werden müssen.

Trotzdem zog Sandra Marsch insgesamt eine positive Bilanz unter am Ende 41 Veranstaltungen. Die Kontrollen wurden verstärkt und zeigten Wirkung ebenso die Nachbesprechungen. einzige verbesserung, die sie nun verschug war, künftig eien größern zeitlichen Abstand zwischen den Veranstaltung einzuhalten.