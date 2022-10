Gemeindehaus nimmt Gestalt an

Von: Andrea Gräpel

Der Saal kann bei gutem Wetter über die Flügeltüren um die Terrasse erweitert werden: Bürgermeister Christian Schiller und Bauamtsmitarbeiterin Gerlinde Wodars freuen sich auf das neue Gemeindehaus in Widdersberg. © Andrea Jaksch

Was lange währt, wird endlich gut, möchte man meinen: Ein knapp achtjähriges Hin und Her geht mit der Fertigstellung des Gemeindehauses in Widdersberg zu Ende. Im November soll die Einweihung gefeiert werden.

Widdersberg – Auf der Baustelle für das Gemeindehaus in Widdersberg ist ein Ende in Sicht. Am ersten Advent wollen die drei Widdersberger Vereine im neuen Saal Einweihung feiern. Eine fast achtjährige Geschichte um Sanierung, Anbau oder Neubau nimmt damit ein Ende. „Und die Zweckmäßigkeit wird auch die letzten Zweifler überzeugen“, dessen ist sich Bürgermeister Christian Schiller sicher.

Schiller und Gerlinde Wodars vom gemeindlichen Hochbauamt nahmen sich die Zeit für eine Führung durchs neue Haus an der Dorfstraße in Widdersberg. Die Akustikdecke ist eingezogen, der Anschluss für einen Beamer eingerichtet. Nächste Woche sollen die Maler kommen, für die Fliesenleger wird gerade alles vorbereitet. Draußen setzen Arbeiter die letzten Steinplatten der großen Terrasse zum Spielplatz hin. Schiller erinnert an die legendären Feste der Dorfgemeinschaften, die dort hinterm alten Gemeindehaus feierten. Die Tische hätten immer schief gestanden und gewackelt. „Das ist vorbei, das wird toll“, freut er sich. Jetzt könne das ganze Grundstück wieder bespielt werden. Und der Saal kann über die Flügelfenster auf der gesamten Breite zur Terrasse hin geöffnet werden.

Wie berichtet, war im Juli vergangenen Jahres mit dem Abriss begonnen worden, nachdem sich die Gemeinde und die Widdersberger nach mehr als sechs Jahren auf einen Neubau einigen konnten. Im November stand die erste Wand, als es neue Verzögerungen gab. Für einige Gewerke waren gar keine Angebote abgegeben worden, es musste ein zweites Mal ausgeschrieben werden. Ganz abgesehen von den Lieferschwierigkeiten seit Beginn der Corona-Epedemie. 1,242 Millionen Euro standen für Abriss und Neubau bereit – keine Frage, dass diese Baustelle nicht von Mehrkosten verschont blieb. Gerlinde Wodars hat sie erst gestern zusammengerechnet: knapp 200 000 Euro mehr.

Die Widdersberger hatten viel Mitsprache in der Abstimmung der Pläne. Dass sie nun eine funktionsfähige Bleibe bekommen, freut Schiller. Nachdem der Ignazhof geschlossen hatte, gab es keine Möglichkeit mehr für Brauchtumsverein, Backhäuslverein und Pfarrgemeinde, sich zu treffen. Der neue Saal ist in vielerlei Hinsicht bespielbar, soll auch für Privatfeiern vermietet werden. Über die Küchen lassen sich Saal und Terrasse bewirten – alles ist behindertengerecht. Und der Backhäuslverein bekommt direkt gegenüber des historischen Backhäusls aus dem Jahr 1868, das ab 2002 wieder errichtet wurde, eine Backküche und einen Stadl fürs Holz.

Bei der Neubau-Variante hatten nicht nur Widdersberger Sorge, sie würde sich nicht einfügen in das Dorf. Beim Blick von der Straße blickt Bürgermeister Schiller aber zufrieden. Das lang gezogene flache Satteldach fügt sich ein, die Hausfront zur Straße ist mit einem Lamellengang versehen, der begrünt werden soll, was wiederum für eine natürliche Verschattung an dieser Südseite sorgt. Ganz abgesehen davon ist das Niedrigenergiehaus mit modernster Technik ausgestattet – mit Wärmepumpe und mit Lüftungsanlage für den Saal. 72 Personen sollen darin Sitzplätze finden, vor dem Haus an der Dorfstraße wird es sieben Parkplätze geben, einen Behindertenparkplatz und zwei Plätze werden vermutlich mit E-Ladesäulen ausgestattet. Die Entscheidung, so Schiller, sei noch nicht getroffen. Dafür steht schon fest, dass am 16. März die erste Ortsteilversammlung in Widdersberg im neuen Saal stattfinden kann – so jedenfalls ist es geplant. Beim Gemeindehaus kann man nie wissen.