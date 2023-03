Generationenwechsel bei Gartlern

Von: Andrea Gräpel

Der Vorstand hat sich neu formiert (v.l.): Wolfgang Schneider als stellvertretender Bürgermeister freute sich mit Heidi Körner (Beisitzerin), Annette Dettki (Schriftführerin), Nadine Mattern (Vorsitzende), Andreas Schiller (2. Vorsitzender), Theresia Schmautz (Kassier) und Petra Hautmann (Beisitzerin). © DAgmar Rutt

Nadine Mattern übernimmt beim Gartenbauverein Breitbrunn den Vorsitz von Heidi Körner.

Breitbrunn – Als eine ihrer letzten Amtshandlungen in ihrer Funktion als Vorsitzende des Vereins für Gartenbau- und Landschaftspflege Breitbrunn hat Heidi Körner am Wochenende einige Auszeichnungen vergeben dürfen. Wie berichtet, stellte sich die 71-Jährige nicht mehr zur Wahl und hat das Feld nun ihrer Wunschnachfolgerin Nadine Mattern überlassen. Die 42-Jährige lebt erst seit eineinhalb Jahren in Breitbrunn und will sich als neue Vorsitzende in die Gemeinschaft einbringen und in die Gartenarbeit – versteht sich.

Heidi Körner vergab ein letztes Mal einen Kreativpreis. Diesmal ging dieser an Peter und Claudia Poetzsch, deren Heilkräutergarten bei Heidi Körner großen Eindruck macht. Der Mediziner Poetzsch hatte in einem bunten Bildvortrag dazu einiges zu erzählen und zu zeigen. Als Arzt lag es wohl auf der Hand, dass er, der auch leidenschaftlicher Hobbygärtner ist, einen „heilenden Garten“ schuf mit einer großen Vielfalt an Gemüsepflanzen, Blumen, Kräutern und kleinen Kunstwerken. „Wir Breitbrunner Gartler staunen und wundern uns, wie viel Platz um das alte Glashaus in der Ortsmitte zum Garteln zur Verfügung steht“, freute sich Heidi Körner. Katharina Hirschvogel, Vorsitzende des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege, die der letzten Jahresversammlung unter der Leitung von Heidi Körner beiwohnte, und Körner, die selbst Naturgartenzertifiziererin ist, waren sich einig, dass der Ploetzsche Garten ein Naturgartenprädikat verdient hätte.

War es im vergangenen Jahr noch die Gemeinde Herrsching, deren Ehrung für 40 Jahre Mitgliedschaft der stellvertretender Bürgermeister Wolfgang Schneider entgegennahm, konnte der auch diesmal anwesende Schneider nun anderen gratulieren, die heuer seit 40 Jahre Mitglied bei den Breitbrunner Gartlern sind: Reinhard Lidl zum Beispiel erhielt dafür die Goldene Ehrennadel, ebenso Annegret Stelzenmüller und Hedwig Wiesinger, deren Nadel Hermann Breitenberger stellvertretend entgegennahm, bevor der Vorstand neu gewählt wurde.

Heide Körner führte die Geschäfte über zwei Wahlperioden, die jeweils vier Jahre dauern. Seit 2008 leitet die Pädagogin die Kindergruppe „Dreckspatzen“ – zunächst im Klostergarten und mittlerweile auf der Gemeindewiese, wo im vergangenen Jahr das renovierte Wildbienenhotel eingeweiht werden konnte. Heidi Körner steuerte den rührigen Verein geschickt durch die Pandemie und wirbt nach wie vor leidenschaftlich für Naturgärten, für die sie als Zertifiziererin ausgebildet ist. Die 71-Jährige bleibt dem Gartenbauverein weiterhin erhalten, rückt allerdings in die zweite Reihe als Beisitzerin. Ihre Arbeit mit den Dreckspatzen setzt sie ebenfalls fort. grä