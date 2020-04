Das Geschenk kommt gerade recht: Maskenpflicht im Herrschinger Rathaus

Maskenpflicht gilt ab sofort auch im Rathaus Herrsching – für Mitarbeiter und Besucher. Die Herrschinger Insel machte der Gemeinde nun ein praktisches Geschenk als Dankeschön für eine gute Zusammenarbeit.

Herrsching –Ute Stolle und Hildegard Wienholt überreichten 100 Masken und einen Dankesschreiben an Bürgermeister Christian Schiller. Überrascht und sehr beeindruckt von dieser Aktion mit Namen HIMa (Herrschinger Insel Masken), wollte es dieser kaum glauben, dass in den vergangenen drei Wochen so fleißig genäht wurde. Die Masken sind für den Gemeinderat und die Mitarbeiter der Verwaltung gedacht. Alle Masken sind individuell mit unterschiedlichen Farben und Mustern. Für Schiller hatten sich die fleißigen Näherinnen etwas ganz Besonderes einfallen lassen – eine Maske mit dem Herrschinger Logo, eine bayerische Rauten-Maske sowie eine geblümte Maske für seine Ehefrau.

Insgesamt haben zehn Frauen innerhalb kürzester Zeit insgesamt zirka 500 Masken genäht, auch für bedürftige Bürger. Die Materialien wurden gespendet, alle Näharbeiten wurden zu Hause durchgeführt. Damit auch weiterhin genäht werden kann, bittet die Herrschinger Insel um Materialspenden von Stoffen und Gummibändern. Natürlich sind auch weiter Geldspenden möglich. Aus der gemeindlichen „Kandlstiftung“ wird die Gemeinde ebenfalls einen finanziellen Beitrag leisten.

