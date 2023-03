Geschichte der Zöpfe macht die Runde

Von: Andrea Gräpel

Sickerkästen am See sind mit Ölfiltern aus Naturhaar ausgestattet: Entwickler Frowin Puntsch (3.v.l.) demonstrierte die Filter begleitet von den AWA-Verwaltungsratsvorsitzenden Bürgermeister Georg Scheitz (l.) und Bürgermeister Christian Schiller (Mitte) sowie AWA-Vorstand Maximilian Bleimaier (r.) den Abgeordneten Hans Friedl und Benno Zierer (2.v.r.). © Aj

Landtagsabgeordnete aus dem Umweltausschuss lassen sich Ölfilter-Erfindung von Frowin Puntsch vorstellen.

Herrsching – Die von Frowin Puntsch aus Herrsching patentierten Ölfilter für Oberflächenwasser aus Naturhaar erfüllen ihren Zweck. Wie berichtet, konnte er die ersten Laborwerte im Januar vorlegen. Weitere Analysen aus der Testphase in Andechs sollen bald vorliegen. Hoch motiviert wollte Puntsch damit nun auch auf höherer Ebene auf sich aufmerksam machen und hatte in dieser Woche Gäste aus dem Umweltausschuss des Bayerischen Landtags in Herrsching begrüßen können. Mit dabei auch die Verwaltungsratsvorsitzenden von AWA (Ammersee Wasser- und Abwasserbetriebe) und Trinkwassergewinnung Vierseenland, Herrschings Bürgermeister Christian Schiller und Andechs’ Bürgermeister Georg Scheitz, sowie AWA-Vorstand Maximilian Bleimaier, der als erster der Erfindung des Herrschingers eine Chance gab.

Am Ende des Besuchs steht für Puntsch vor allem eine Erkenntnis: So wirkungsvoll seine Folter sein mögen, der Weg ist steinig. Während seines Pilotprojektes war ihm die wissenschaftliche Begleitung abgesprungen. Die aber hätten sich die beiden Landtagsabgeordneten Benno Zierer und Hans Friedl gewünscht. „Die Grundidee ist super spannend“, sagt Zierers Mitarbeiter Andreas Raith. Zierer hat sogar ein paar der aus Tierhaar geflochtenen Ölfilter mitgenommen. Zierers Idee ist es, den Feuerwehren in seinem Wahlkreis Freising die natürlichen Ölfilter vorzustellen. „Bei Ölunfällen machen die sicher Sinn“, sagt Raith. Auf den Einsatz in Sickerkästen reagierten die Abgeordneten aber noch eher verhalten. Beim Einlauf direkt in den See weniger als bei dem in den Kanal, da dieses Wasser ohnehin in der Kläranlage gefiltert werde, so Raith. Spätestens an diesem Punkt erkannte auch Puntsch, dass er noch viel Überzeugungsarbeit braucht, idealerweise eben eine wissenschaftliche Begleitung, die tiefer in die Analyse einsteigen könne, als er mit seinem privat in Auftrag gegebenen Untersuchungen. Wissenschaftliche Studien hätten ein anderes Gewicht.

Puntsch hatte sich ehrlicherweise mehr von diesem Besuch erhofft. Sein ursprüngliches Anschreiben habe sich auch eigentlich an Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber gewandt, dessen Pressebüro es an dessen Fraktionskollegen im Umweltausschuss weitergeleitet hatten. „Wenn sich wenigstens weitere Gemeinden auf ein Pilotprojekt einließen“, sagt Puntsch, nach wie vor überzeugt von dem Erfolg seiner Idee. Immerhin hat er die AWA auf seiner Seite. Bleimaier postete ein Bild vom Besuch mit Hinweis auf das Pilotprojekt „Naturhaarfilter für sauberes Wasser“ genauso wie Bürgermeister Schiller.