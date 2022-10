Vergangenheit, die bewegt

Von: Andrea Gräpel

Vor dem Hauptgebäude der Finanzschule startete der Spaziergang auf NS-Spuren durch die Ammerseegemeinde.. © SPD Herrsching

Damit hatten weder der SPD-Ortsverein Herrsching als Veranstalter noch Gemeindearchivarin Dr. Friedrike Hellerer gerechnet: Etwa hundert Herrschinger spazierten auf den Spuren der NS-Vergangenheit der Ammerseegemeinde mit der Historikerin durch Herrsching. Als Gemeindearchivarin und Kreisarchivpflegerin forscht Friedrike Hellerer seit Jahren zu diesem Thema in Herrsching und im gesamten Landkreis Starnberg.

Herrsching - Im November ist im Rathaus zum Thema Euthanasie eine Ausstellung zu sehen, die sie zusammengestellt hat. Abgeschlossen hat sie auch eine Untersuchung der Straßennamen in Herrsching, bei denen einige nach zweifelhaften Personen benannt seien.

Mit diesem Wissen aus Hellerers Forschung startete die Gruppe ihren Spaziergang auf den Treppen zur Finanzhochschule, dem markantesten NS-Bau in Herrsching, der früheren „Reichssteuerschule“. Der monumentale Bau wurde 1935 vom damaligen Staatssekretär im Reichs-finanzminister, Fritz Reinhard, einem Herrschinger, als erste Einrichtung dieser Art gegründet und galt als Blaupause für eine Reihe ähnlicher Schulen, die danach im ganzen Reich errichtet wurden. Sie sollte als Ausbildungszentrum für die NS-Ideologie und Judenhass dienen. Von Beginn an war Juden der Zutritt verwehrt. Der überdimensionale Adler, der oberhalb der Freitreppe am Haupteingang angebracht ist, habe damals ein Hakenkreuz in seinen Krallen gehalten, wusste die Archivarin.

Die Historikerin Dr. Friedrike Hellerer forscht seit Jahren auf dem Gebiet der NS-Zeit in Herrsching und im Landkreis. © SPD Herrsching

Der Bau der Schule zog damals zahlreiche auswärtige Arbeiter in die damals erst rund 2000 Einwohner zählende Gemeinde, später auch Studenten und Lehrkräfte. Herrsching gehörte damals noch zur Gemeinde Erling. Viele Bewohner waren mächtig stolz, dass Herrsching Sitz einer so wichtigen Reichsinstitution war.

In Herrsching lebten weitere prominente Herrschinger NS-Größen, etwa der damalige Reichsminister und Generalgouverneur Polens Hans Frank, der „Polenschlächter“ genannt wurde, ferner der Begründer der Eugenik (damals Rassenhygiene genannt) Alfred Ploetz, der Architekt, „Reichsbaumeister“ und Miterbauer der Bauten auf dem Obersalzberg Roderich Fick, der auch die Erlöserkirche plante, die Amerikanerin Madeleine Ruoff, eine Tochter der US-Milliardärsfamilie Du Pont, die der nationalsozialistischen Ideologie sehr zugewandt war, Herrsching aber zahlreiche Geschenke machte (Kindergarten an der Seestraße, Seewinkel…). Erwähnt wurde auch der Herrschinger Claus von Pape, der während des Hitlerputsches 1923 bei der Auseinandersetzung mit der Landespolizei in München starb und deswegen bei den Nazis als Märtyrer galt – ihm war die Schönbichlstraße gewidmet, bis sie ihren aktuellen Namen erhielt. Ein alter Ortsplan zeigt eine ganze Reihe Herrschinger Straßen, die nach NS-Größen benannt waren: Zum Landungssteg (Adolf-Hitler-Straße), Bahnhofstraße (Hindenburgstraße) oder Seestraße (Fritz-Reinhard-Straße).