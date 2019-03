Unbekannter raubt Frau in Herrsching die Handtasche - und verletzt sie dabei

Ein bislang unbekannter Täter hat einer Frau in Herrsching gewaltsam die Handtasche geraubt und das Opfer dabei leicht verletzt.

Herrsching - Der Unbekannte stieß die Frau von hinten um, hielt sie am Boden fest und entriss ihr mit Gewalt die Handtasche: So schildert die Polizei einen Überfall, der sich am Dienstagabend gegen 22 Uhr in Herrsching zugetragen hat. Das Opfer, eine 49-Jährige, wurde leicht im Gesicht und am Arm verletzt. Sie war auf dem Gehsteig der Kienbachstraße unterwegs.

In der erbeuteten beigen Handtasche der Marke Calvin Klein befand sich laut Polizei eine Geldbörse mit diversen Ausweisdokumenten und ein Mobiltelefon. Die Frau beschrieb den männlichen Angreifer als etwa 1,90 Meter groß. Er habe einen dunklen Kapuzenpulli, eine ebenfalls dunkle Jacke sowie eine helle, weit geschnittene und tief hängende Jeans getragen. Der Täter war offenbar mit einem weiteren, zirka 1,80 Meter großen Mann unterwegs, der ebenfalls einen Kapuzenpulli, Jacke und Jeans anhatte.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich bei der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 08141-6120 entgegengenommen.