Gewerbeverein steht vor Auflösung

Von: Andrea Gräpel

Vor einem Jahr noch gemeinsam stark: (v.l.) Ulrike Sore (Mode Mosaik), Irmi Finster (Oxmox), Monika Hemberger (Tracht und Zeitlos), Gabi Huber (Women’s Fashion) und Barbara Pazurek (Seensucht) vom Gewerbeverein WIR. © Andrea Jaksch

Dem Gewerbeverein WIR in Herrsching droht das Aus. Der Vorstand hat seinen Rückzug angekündigt, Nachfolger sind bislang nicht in Sicht. Die Jahresversammlung am Dienstag wurde zur Krisensitzung.

Herrsching – Herrschings Gewerbereferent Roland Lübeck (CSU) machte in der Gemeinderatssitzung in dieser Woche laut öffentlich, was schon länger unter der Oberfläche schwelt: Dem Gewerbeverein WIR in Herrsching fehlt es an engagierten Mitgliedern, die ihn weiterführen. Finden sich diese bis Mai nicht, wird es in Herrsching keine Vereinigung für Gewerbetreibende mehr geben. „WIR“ ist die Abkürzung für „Werte in der Region“, und es war im Jahr 2015 Ausdruck eines Gefühls, als sich die Gewerbetreibenden mit dem neuen Verein vom altgedienten Ortsverband des Bundes der Selbstständigen lösten.

Der Gründungsvorsitzende und seine Stellvertreterin, André Conrad und Gabi Huber, sind seitdem im Amt. Conrad als Macher im Hintergrund, Huber als diejenige, die dem Verein nach außen hin die Stimme gibt. Schon im vergangenen Jahr hatten beide angekündigt, aus zeitlichen Gründen für Neuwahlen nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Wegen der Pandemie und aus vereinsrechtlichen Gründen erklärten sie sich aber bereit, noch ein Jahr dranzuhängen. Seitdem wird nach Nachfolgern gesucht. Bislang vergeblich.

Mittlerweile fühlen sich aber nicht nur die Vorsitzenden, sondern auch Anna-Christine Vielhaber als Assistenz des Vorstands alleingelassen. Als ihnen vorgeworfen wurde, sie hätten „nichts gemacht“, brachte dies das Fass zum Überlaufen. Aussagen wie diese empfinden sie fast schon als respektlos.

Dabei war es mit Beginn der Pandemie der Herrschinger Gewerbeverein, der von sich reden gemacht hatte. Mit seinem Online-Branchenbuch kam er sogar ins Fernsehen. „Während Corona waren wir ständig in Kontakt mit dem Landratsamt, jede neue Maßnahme in allen Bereichen wurde an die Mitglieder weiter kommuniziert“, sagt Gabi Huber. Und als die Mühlfelder Straße gesperrt war, ließ der Verein Schilder drucken, dass die Geschäfte in der Ortsmitte trotzdem erreichbar sind. Die Umleitungshinweise ließen dies nämlich nicht vermuten.

Bis heute nutzen 43 Gewerbetreibende das Online-Portal von „WIR“, partizipieren vom Auftritt des Vereins in den sozialen Medien, weil alle Veröffentlichungen der rund 95 Mitglieder auch dort hochgeladen werden und damit eine wesentlich höhere Erreichbarkeit erfahren. Das Engagement derer, die sich darum kümmerten und noch viel mehr Ideen hatten, sei jedoch begrenzt, bedauern Gabi Huber und Anna-Christine Vielhaber im Gespräch mit dem Starnberger Merkur.

Zuletzt sei es das Desinteresse aus dem Gemeinderat an einem gemeinsamen Runden Tisch gewesen, das sie enttäuscht habe. Im Januar hatten sie dazu eingeladen, weil Neues angestoßen, frische Ideen gesammelt werden sollten, „um Herrsching lebenswerter zu machen“. Ein Mosaiksteinchen habe sich ans nächste gefügt, deshalb hat auch Anna-Christine Vielhaber in der Jahresversammlung am Dienstag ihren Abschied von der Assistenz genommen – nach zwölf Jahren Arbeit für die Gewerbetreibenden.

Die Sitzung sei eine Krisensitzung gewesen, gestehen beide. Die drohende Auflösung, von der Roland Lübeck in der Gemeinderatssitzung gesprochen hatte, sei nicht abgewendet. Eine Sitzung, die exemplarisch für die Zusammenarbeit der jüngsten Zeit gewesen sei. Trotz fristgerechter Einladung hätten außer den Vorstandsmitgliedern und Bettina Schneck als Assistenz von Bürgermeister Christian Schiller gerade einmal neun weitere Vereinsmitglieder teilgenommen. Nachfolge-Kandidaten waren nicht dabei.

Die Runde habe sich schließlich darauf geeinigt, einen letzten Rettungsanker zu setzen: Bis zum 4. Mai wollen André Conrad, Gabi Huber und auch Anna-Christine Vielhaber das Schiff noch auf Kurs halten, dann ist Schluss. „Wir führen weiter Gespräche und hoffen, dass es mit WIR weitergeht.“ Bei Interesse an einer Mitarbeit oder für den Vorsitz können sich Mitglieder per E-Mail an die Adresse info@wir-herrsching.de wenden.