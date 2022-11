Gewöhnungsbedürftig

Von: Andrea Gräpel

Mitten auf der Seestraße gibt es ab der Einmündung Rudolf-Hanauer-Straße nun eine abknickende Vorfahrt, Autofahrer von der Seestraße Richtung See müssen anhalten und nicht nur wie bisher nach rechts, sondern auch nach links schauen. © Andrea Jaksch

Es sind noch nicht alle Markierungen aufgetragen, noch nicht alle Schilder aufgestellt – schon gibt es Ärger. Im Rathaus Herrsching gibt es jede Menge Beschwerden wegen der neuen Fahrradstraße in Herrsching.

Herrsching – Die einen sagen „endlich“, die anderen schimpfen über den „Unsinn“. Die Rede ist von der Fahrradstraße, die seit zwei Wochen markiert ist – jedenfalls zum Großteil. „Ein paar Markierungen fehlen noch. Auch ein paar Schilder“, sagt Bürgermeister Christian Schiller im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. In der jüngsten Bauausschusssitzung hatte er den Gemeinderäten mitgeteilt, dass es insbesondere aus der Rudolf-Hanauer-Straße Beschwerden von Anliegern gebe.

Im Juli 2021 hatte der Gemeinderat Herrsching den Grundsatzbeschluss zur Einrichtung einer Fahrradstraße auf Summer-, Rudolf-Hanauer- und Madeleine-Ruoff-Straße gefasst. Eine 1,4 Kilometer lange durchgängige Wegeverbindung abseits der Staatsstraße. In diesem Sommer wurden das Realisierungskonzept verabschiedet und die Ausschreibung in die Wege geleitet. Vor wenigen Wochen wurde mit dem Aufbringen der Markierungen begonnen. Notwendig wurde die Markierung von Parkfläche und Picktrogrammen auf der gesamten Strecke und Haltelinien auf der Seestraße.

Mit der neuen Regelung hat sich auch die Vorfahrt geändert. Zwar gilt auf der Seestraße bereits seit Einführung der 30er-Zone rechts vor links, nun müssen Autofahrer Höhe Rudolf-Hanauer-Straße aber anhalten und auch nach links schauen. Die Verbindung von der Summer- zur Rudolf-Hanauer-Straße ist mit der Einrichtung der Fahrradstraße zu einer „abknickenden Vorfahrtsstraße“ geworden, so Schiller.

Dabei ist es nicht die neue Vorfahrtsregelung an dieser Stelle, die die Bürger auf die Palme bringt. Mit der Markierung haben die Parkflächen auf der Rudolf-Hanauer- und Madeleine-Ruoff-Straße zum Teil die Seiten gewechselt. „Das hat ja alles einen Sinn“, sagt Schiller. Es soll der Verkehrsberuhigung dienen. Schiller gesteht aber, dass der ein oder andere Anlieger beim Ein- und Ausfahren auf sein Grundstück nun rangieren muss, was er vorher nicht musste. Behinderungen gebe es aber nicht, versichert der Bürgermeister. „Wir haben alles mit der Polizei und mit dem Landratsamt abgeklärt.“

Die Planung dauert bereits fast zwei Jahre, trotzdem fühlten sich einige Anlieger überrumpelt, als es nun so weit war. „Ohne sie zu fragen“, lautete ein Vorwurf. In der vergangenen Woche seien besonders viele erzürnte Anrufe im Rathaus eingegangen. „Es gibt ganz wenige Anlieger, die das toll finden“, weiß Schiller und versucht Verständnis aufzubringen. „Natürlich wird von den Verkehrsteilnehmern in Herrsching was abverlangt. Erst die 30er-Zone, nun die Fahrradstraße.“ Schiller versichert, dass Gemeinde und Verkehrsplaner am Ball bleiben und Optimierungen vornehmen würden, wenn es sein muss. „Wir prüfen alle Anregungen und schauen.“ Die ein oder andere Parkfläche komme möglicherweise auch wieder weg.

Das Beispiel Schönbichlstraße aber beweise, dass die Markierungen den gewünschten Erfolg brächten. „Das alternierende Parken dort hat tatsächlich zu einer Verkehrsberuhigung geführt.“ Auch dort hätten Anlieger anfangs aufgeschrien. „Wir wollen ja niemanden ärgern“, sagt Schiller, „wir wollen den Verkehr sicherer machen.“ Seiner Meinung nach auch mit Erfolg.

Abgeschlossen werden müssen nun noch die letzten Arbeiten an der neuen Fahrradstraße. Es fehlen noch Markierungen auf der Summerstraße, auch die Haifischzähne sind noch nicht aufgetragen. Bauamtschef Guido Finster versprach in der Bauausschusssitzung auf Nachfrage von Claudia von Hirschfeld (BGH), dies noch zu klären.