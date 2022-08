Globale Herausforderungen lokal bewältigen

78 Teilnehmer aus 40 Ländern nehmen an dem Seminar in Herrsching teil. © HdbL

Bereits zum 30. Mal veranstaltet das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) das „Internationale Seminar für Führungskräfte der Landjugendarbeit“, das in der vergangenen Woche im Haus der bayerischen Landwirtschaft in Herrsching feierlich eröffnet wurde. Das Seminar dauert bis zum 23. August und richtet sich speziell an Führungskräfte, die haupt- oder ehrenamtlich in der Landjugendarbeit und in ländlichen Räumen tätig sind.

Herrsching - Die Teilnehmer des Seminars in Herrsching fungieren in ihren Heimatländern als Multiplikatoren der neu gewonnenen Kenntnisse und Fähigkeiten und bewirken so eine vielfältige Weiterentwicklung, die möglicherweise heute wichtiger ist denn je. An der Eröffnungsfeier nahmen unter anderem Dr. Hanns-Christoph Eiden, Präsident der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung in Bonn, sowie Landrat Stefan Frey teil. Unter dem Motto „Bereit zum Handeln – Herausforderungen bewusst annehmen“ werden die 78 Teilnehmenden aus 40 Ländern in den kommenden zwei Wochen intensiv zusammenarbeiten, um den ländlichen Raum weltweit weiterzuentwickeln. „Junge Frauen und Männer in ländlichen Räumen sind die Zukunft der Landwirtschaft, die Hebel für Ernährungssicherheit und die Verringerung ländlicher Armut. Ihre Energie und Dynamik sind entscheidend für die Transformation unserer Ernährungssysteme und ländlichen Räume inmitten wachsender Herausforderungen durch den Klimawandel, kriegerische Auseinandersetzungen oder die Covid-19-Pandemie“, sagte Gunther Strobl, Seminarleiter und Direktor des Hauses der bayerischen Landwirtschaft. „Ein gelungenes gemeinsames Tun in Vielfalt ist entscheidend, um die globalen Herausforderungen zu bewältigen und um selber widerstandsfähig zu werden und zu bleiben“, sagte auch Eiden. Denn diese Herausforderungen, die global entstehen, könnten nicht ausschließlich lokal bewältigt werden. mm/Foto: Haus der bayer. Landwirtschaft. grä