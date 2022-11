„Grenzen gibt es nur im Kopf“

Von: Andrea Gräpel

Durchtauchen und weiter: Michael Polednik mag die Herausforderung, Hindernisse und Lauf sind sein Ding. © Spartan-Race

Dass Kreisfeuerwehrverbands-Chef Michael Polednik ein begeisterter „Spartaner“ ist, hat sich mittlerweile rumgesprochen. Lange musste er wegen Corona darauf warten, Anfang des Monats hat er nun erstmals an einer Weltmeisterschaft in dem geschichtsträchtigen Ort Sparta teilgenommen und ist noch immer „geflasht“.

Herrsching/Gilching – „Spartan Race“ heißt der von amerikanischen Elitesoldaten entwickelte Hindernislauf, der weltweit Anhänger hat. Eine eingeschworene Gemeinschaft, zu der seit 2018 auch Michael Polednik gehört (wir berichteten). Schon immer hat er nach Herausforderungen gesucht, bei den Spartanern fühlt er sich zu Hause. „Das ist meins“, sagt er. Schon vor zwei Jahren hatte er sich für die Weltmeisterschaft im griechischen Sparta qualifiziert, musste wegen Corona aber warten. Die kleine Stadt an der südöstlichen Seite des Peloponnes ist berühmt für ihre Geschichte um König und Heerführer Leonidas mit seinen tapferen Spartiaten. Tapfer kämpfen nun die Spartaner – gegen den inneren Schweinehund.

„Ich hab’s nicht mehr abwarten können“, gesteht der 50-jährige Herrschinger. Er ist auch zwei Wochen nach dem Wettkampf noch immer „geflasht von der Kulisse. Das war schon beeindruckend, das wirkt bis heute nach.“ Die Strecken führten vorbei am Grab der Helena, unter Stacheldraht hindurch über Slaglines und durch Wasserlöcher, eingebettet in eine beeindruckende Landschaft. Eindruck hinterließen auch die Menschen, auf die er traf, genauso verrückt wie er. „Das ist eine große Familie“, sagt er. Der Sport kenne keine Grenzen – keine Ländergrenzen, und als 50-Jähriger ist Michael Polednik bei „Spartan Race“ auch längst nicht alt. „Wenn, gibt es Grenzen nur im Kopf“, sagt er. Und daran könne man arbeiten.

„Groß, schwer und stark“ kommt Nico Reis (l.) gut bei den Hindernissen zurecht. © Spartan-Race

Um sich für Sparta zu qualifizieren, musste Michael Polednik drei Wettbewerbe erfolgreich absolvieren: über fünf Kilometer plus, den sogenannten Sprint, über zehn Kilometer plus den „Super“ mit 25 Hindernissen und das „Beast“ über Halbmarathondistanz plus mit 30 Hindernissen. „Trifecta“ nennt sich das Trio.

Zuletzt war Polednik im September in Kaprun. „Die Hölle“, sagt er rückblickend. 1900 Höhenmeter musste er zurücklegen. Und beim Gipfelsturm hat’s ihn dann geschmissen. „Ich hab immer noch ein leichtes Nachdröhnen. Was mich natürlich nicht davon abhält, weiter zu machen“, sagt er lachend. Also fuhr er nach Sparta, wo drei Wettbewerbe hintereinander auf ihn warteten. Erst Sprint, dann Super, zuletzt Beast. Sein Training hatte er zwei Jahre lang auf diesen Wettbewerb ausgerichtet, in dem er sich mit 2000 Teilnehmern aus mehr als 80 Nationen maß. In der Vorbereitung, den virtuellen Läufen während Corona, war er auf einen weiteren Verrückten wie er selbst gestoßen, auf Nico Reis aus Gilching. Wie Polednik ein Aktiver der Freiwilligen Feuerwehr im Heimatort, wie er begeistert von „Spartan Race“ – auch Nico Reis war in Sparta dabei.

Michael Polednik ist zufrieden mit seinem Ergebnis: 7/7/8. Das ist die Platzierung in seiner Altersklasse in den jeweiligen Wettbewerben. Weil es seine erste Weltmeisterschaft war, lief der Herrschinger aber ohne offizielle Wertung. „Ich schau immer erst mal.“ Darum durfte er anderen helfen und andere halfen ihm. Zum Beispiel beim Balanceritt über die Slagline.

„Das war mein Quantitätslauf“, sagt Michael Polednik. Er wollte sehen, ob er durchkommt. Sein Ziel ist, nächstes Jahr in die offizielle Wertung zu kommen. Die Qualifikation, den nächsten „Trifecta“, wenn nicht zwei, traut er sich locker zu. Die nächsten Wettbewerbe sind schon gebucht in Kulmbach, wieder in Kaprun und in München, „der ist Pflicht“. Zwei „Trifecta“ seien nicht viel, sagt er, „andere machen 15“. Nico Reis gehört nicht in diese Gruppe. Für den fast 41-jährigen Zwei-Meter-Hünen ist es mehr ein Sport zum Durchhalten. Als Vater von zwei kleinen Kindern wird er Sparta 2023 auch auslassen, wenngleich er das Erlebnis nicht missen möchte. „Das war ein bisschen wie Olympia.“ Für Kaprun und Kulmbach hat sich Reis aber auch schon wieder angemeldet. 2015 lief er das erste Spartan-Rennen. „Groß, schwer und stark“ sind seine Ziele jedoch nicht so hoch gesteckt wie der Poledniks. Oder anders, es müsse nicht jede Herausforderung annehmen. „Ich bin nicht so der Läufer“, sagt Reis auch ehrlich. Er laufe vielleicht zehn Kilometer im halben Jahr, Polednik läuft diese Strecke fast täglich. Der nächste Wettbewerb übrigens findet losgelöst von Spartan zu Hause statt: der Silvesterlauf der Feuerwehren.