Gute Aussichten für alte Villa

Von: Andrea Gräpel

Seit wenigen Wochen wird saniert: Die alte Villa verfiel zusehends, nun wird sie saniert und umgebaut. Genehmigt sind drei Wohneinheiten und ein neues Wohnhaus. © Andrea Jaksch

Seit 30 Jahren steht sie leer und war bis vor Kurzem dem Verfall preisgegeben, während um sie herum gebaut wurde: die alte Villa an der Rieder Straße. Nun wird das denkmalgeschützte Gebäude saniert und umgebaut. Die Pläne dafür wurden schon vor zwei Jahren genehmigt.

Herrsching – Seit etwa 30 Jahren steht die alte Villa an der Rieder Straße in Herrsching leer und bot bislang ein trauriges Bild. Zwar steht sie seit 1996 unter Denkmalschutz, gekümmert hat sich darum niemand. Erst seit wenigen Wochen sind um das alte Gemäuer aus dem Jahr 1907/08 Baugerüste aufgebaut worden, und aus der alten Adresse Rieder Straße 42 ist Fendlbach 9b geworden.

Die letzte Bewohnerin starb 1992. Nachdem die Erben die Villa mit 35 000 Quadratmeter Grund 1994 verkauft hatten, begann ein langes Gezerre um die künftige Nutzung, in der das alte Gemäuer immer eine wichtige Rolle spielte. 1995 war um sie herum ein Seniorenstift geplant für 110 Einheiten Betreutes Wohnen und 119 Voll- und Teilzeitpflegeplätzen. Damals erschien die Baumasse zu massiv. Ein Vergleich mit der aktuellen Bebauung wäre interessant. Jedenfalls wurde schon in diesem Zusammenhang um den Erhalt beziehungsweise den Abriss der alten Villa gekämpft, bis sie auf Antrag der SPD im Juli 1996 in die Denkmalliste aufgenommen wurde. Da der Bau des Seniorenstifts 1997 mit einem Bürgerentscheid verhindert worden war und sich lange keine Lösung fand, wurde gar nicht erst mit einer Sanierung der Vorstadtvilla begonnen. Auch nicht, als 2018 das neue Wohnviertel Lagom entstand. Es wurde einfach um sie herum gebaut.

Ihr damaliger Eigentümer, Projektentwickler Herbert Stark aus Breitbrunn, sprach im Zusammenhang mit den Sanierungskosten von einem Fass ohne Boden. Er schätzte 2019, dass dafür mindestens 3,5 Millionen Euro in die Hand genommen werden müssten – fand aber schließlich doch noch einen Interessenten, dem die Umstände bekannt sind und der den Mansardenwalmdachbau trotzdem kaufte.

Bereits im Oktober 2020 segnete der Herrschinger Bauausschuss die Pläne des neuen Eigentümers ab. Herbert Kaiser ist nicht unerfahren mit der Sanierung von Denkmälern. Gemeinsam mit seiner Frau Regina hatte er in Nordrhein-Westfalen schon ein Fachwerkhaus aus dem Jahr 1417 wieder hergerichtet. Nun traut er sich an den Umbau der alten Villa in Herrsching. Darin sind drei Wohneinheiten vorgesehen – 129 (Erdgeschoss), 148 (Obergeschoss) und 86 Quadratmeter groß (Dachgeschoss). Diese Wohnungen will Kaiser vermieten. Darüber hinaus soll nebenan ein Einfamilienhaus entstehen mit einer Wohn- und Nutzfläche von 185 Quadratmetern – allerdings zur Erschließungsstraße hin abgerückt, anders als im Bebauungsplan vorgesehen.

Nach zwei weitere Jahre, in denen die Villa dem Verfall preisgegeben war, scheint Rettung nun in Sicht, sodass auch dieser Teil des neuen Wohnviertels nach drei Jahrzehnten wieder mit Leben erfüllt werden kann.