„Gute Ware gehört an die Öffentlichkeit“

Von: Andrea Gräpel

Freude über großzügige Stiftung: Roland Krüppel (r.) übergab das Bild an Bürgermeister Christian Schiller vor dem passenden Hintergrund, der Scheuermann-Villa. © Gemeinde

Seit etwa 30 Jahren hatte Roland Krüppel ein echtes Scheuermann-Gemälde in seiner Diele hängen. „Lange genug“, sagt er. Nun übergab er das Gemälde als großzügige Spende an seine Heimatgemeinde Herrsching. Bürgermeister Christian Schiller freute sich riesig, ist Ludwig Scheuermann doch der Erbauer des Kurparkschlösschens.

Herrsching - Krüppel war viele Jahre Moderator und Redakteur beim Bayerischen Rundfunk. Schon in dieser Zeit wurde er zu einem passionierten Kunstsammler. Sein Augenmerk lag und liegt aber auf dem Werk des Expressionisten Carl Rabus. Die Sammlung dieser Werke war zuletzt vor drei Jahren im Buchheim-Museum in Bernried zu sehen.

In Krüppels Diele befand sich aber auch jenes Gemälde von Ludwig Scheuermann, der die Villa erbaute, die heute als Kurparkschlösschen bekannt und im Eigentum der Gemeinde ist. „Es war ein Geschenk von Fritz Höhenberger“, erzählt Krüppel. Dieser hatte den Journalisten in seiner Eigenschaft als Vorsitzender damals als kreativen Kopf für den Fremdenverkehrsverein angeworben und erfolgreich die Reihe „Herrschinger Hefte“ aufgelegt. Eine Initiative, durch die der Verein unter anderem ein Musik- und Tanzpodium finanzieren konnte, die Freiluft-Schach-Anlage im Kurpark, aber auch Prospekte. Höhenberger war auch CSU-Landtagsabgeordneter und Mitglied der Bundesversammlung. „Im Ruhestand kümmerte er sich um viele Belange der Gemeinde Herrsching. Er war großzügig, gut vernetzt und machte mit einigen aktiven Einwohnern den Wirtschaftszweig Tourismus zu einer wesentlichen Einnahmequelle“, erinnert sich Krüppel. Von ihm habe er damals das Ölbild erhalten.

„Nachdem das Scheuermanngemälde, Öl auf Holz, lange bei mir im Haus hing, soll es jetzt seinen Platz finden, der ein besserer Platz ist als meine Diele. Lothar Günther Buchheim sagte mir einmal bei einem Interview für den BR ziemlich wörtlich: ,Gute Ware (er meinte damit Kunst) gehört in die Öffentlichkeit.’“ In diesem Sinne will es nun auch Krüppel halten. „Übrigens, Ludwig Scheuermann hat sich für die Trassierung der Bahn nach Herrsching (nicht nach Stegen) starkgemacht. Sein Gemälde zeigt denn auch das Moos zwischen dem Pilsensee und Herrsching. Es wurde dort gemalt, wo heute die S-Bahn verkehrt. Ein künstlerischer Nachlass eines Malers, der in München zum Ende des 20. Jahrhunderts erfolgreich war und sehr gerne in Herrsching lebte“, weiß der Kunstsammler Roland Krüppel zu erzählen.

Was der Herrschinger überhaupt nicht einzuschätzen vermag, sei der Wert des Gemäldes, sagt er jedenfalls. Bei Kunst-Auktionen wurden für ähnliche Werke allerdings auch schon mal bis zu 5000 Euro geboten.