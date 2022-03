Gymnasium Herrsching: Baustart nach 13 Jahren und vielen Hürden - So geht‘s weiter

Von: Tobias Gmach

Viel Spaß beim Spatenstich hatten (v.l.) Architekt Prof. Felix Schürmann, Dr. Sonja Sulzmaier vom Förderverein, Ministerialbeauftragte Brigitte Grams-Loibl, Landtagsabgeordnete Dr. Ute Eiling-Hütig, Landrat Stefan Frey, Bürgermeister Christian Schiller, Kreiskämmerer Stefan Pilgram und Projektleiter Johannes Hasler. © Andrea Jaksch

Beim Spatenstich herrschte große Erleichterung: 13 Jahre dem Start der Planungen beginnt der Bau des Herrschinger Gymnasiums. Die Kosten von aktuell knapp 88 Millionen Euro werden noch deutlich steigen. Die ersten Klassen sollen 2024 einziehen.

Herrsching – Noch könnte man auf dem 47 Hektar großen Grundstück an der Mühlfelder Straße in Herrsching ein Monster-Truck-Rennen veranstalten. Das Areal besteht – abgesehen von ein paar Baucontainern, Baufahrzeugen und Materialhäufen – vor allem aus breiten, braunen Bahnen, getrennt durch aufgeschüttete Erdwälle. Zum Schuljahr 2024/25 soll dort, am Ortseingang, ein Gymnasium für 1000 Schüler eröffnen. Zum Start werden allerdings nur die Klassen fünf bis acht einziehen. So eine große Schule beschleunigt eben nicht so schnell wie ein Monster-Truck.

Auf der kieserdigen Bahn, wo eines Tages die Turnhalle stehen soll, versammelten sich am Freitagvormittag 25 Menschen zum symbolischen Spatenstich. Aber nur eine Person bekam gleich bei der Vorstellungsrunde Sonderapplaus: Melanie Faude vom Herrschinger Bauamt, die im Rathaus zuständig für das Bebauungsplanverfahren war. Ihr Chef, Bürgermeister Christian Schiller, kommentierte die Klatschenden ironisch: „Die wissen, wie leicht das alles war.“

Eine Simulation des Herrschinger Gymnasiums samt Dreifachhalle und Sportanlage. © Schürmann Dettinger Architekten

Genau, leicht war es überhaupt nicht, dass dieses Projekt nun realisiert wird. Ein Förderverein kämpfte 13 Jahre – etwa mit Demonstrationen vor dem Herrschinger Rathaus – dafür, zwei Bürgerbegehren in den vergangenen Jahren dagegen. Nach dem Landrat Stefan Frey an das viele Für und Wider erinnert hatte, betonte er beim Spatenstich: „Das Vorhaben wurde immer von überwältigenden politischen Mehrheiten getragen. Das hat uns gezeigt: Die Schule ist notwendig, um den steigenden Schülerzahlen gerecht zu werden.“ Doch auch im Kreistag gab es immer wieder harsche Kritik an der Notwenigkeit der Schule, vor allem auch wegen der Kosten: 87,8 Millionen Euro sind derzeit für den Bau veranschlagt. Eine offizielle Zahl, die schon nach den nächsten Beschlüssen auf Kreisebene überholt sein wird. „Die Kosten werden sicher noch steigen“, sagte Frey. Wie überall angesichts der Marktsituation in der Baubranche. Alles muss der Bauherr, der Landkreis, aber nicht alleine zahlen. Kreiskämmerer Stefan Pilgram rechnet mit rund 20 Millionen Euro Fördergeldern, und die Gemeinde Herrsching soll auch 7,6 Millionen Euro beisteuern.

Als Seehofer das Herrschinger Gymnasium zur Chefsache machte

Auch bei Millionenprojekten geht nichts über Vier-Augen-Gespräche – in dem Fall mit Horst Seehofer. CSU-Landtagsabgeordnete Dr. Ute Eiling-Hütig berichtete den Anwesenden, wie sie im Sommer 2013 auf den damaligen Ministerpräsidenten einredete. Bei der Veranstaltung des CSU-Kreisverbands seien damals auch einige Schüler-Eltern mit Plakaten gewesen. Das Drängen habe Wirkung gezeigt: „Seehofer hat mir gesagt, dass er das jetzt zur Chefsache macht“, berichtete Eiling-Hütig. Eines ihrer Argumente für das Gymnasium von damals wurde auch beim Spatenstich wieder bemüht. Nicht nur Landrat Frey verwies auf die Gastschulbeiträge. Laut Kämmerer Pilgram überweist der Landkreis etwa eine halbe Million Euro jährlich an andere Landkreise – für die 450 bis 500 Schüler aus dem Kreis Starnberg, die etwa in Germering, Fürstenfeldbruck oder Weilheim aufs Gymnasium gehen.

Vor allem die Herrschinger sollen es ab 2024 nicht mehr weit haben. Vorfinden werden sie dann ein Schulhaus aus Holz im Hang mit Seeblick, 80 Stellplätze in der Tiefgarage, 230 Fahrradständer, eine Dreifachhalle und eine große Sportanlage draußen. Für Energie soll eine Geothermieanlage sorgen.

So geht‘s weiter: Der Zeitplan bis zum Schuljahr 2024/25

Offen ist noch, wie das Konzept für die Ganztagsschule ausgestaltet wird. Beschlossen hat der Kreistag nach längeren Diskussionen die Vierzügigkeit – also dass es in der Unterstufe (Klassen 5 bis 7) jeweils vier Klassen gibt. Gebaut wird außerdem nach dem sogenannten Lernhaus-System: Mehrere Klassenräume bilden dabei eine Einheit und quasi eine Schule in der Schule.

Der Zeitplan: Die Erdarbeiten wollen die beauftragten Firmen Mitte April abschließen, dann stellen sie bis Juni Bohrpfahlwände auf. Die Baugrubensohle für das Schulgebäude soll bis Mitte September fertig sein, die Rohbauten im August 2023. Dann können die Holzbauarbeiten beginnen. Wenn alles nach Plan läuft.