Gymnasium Herrsching: Mehrheit für den „Pavillon“

Die Planungen des Herrschinger Gymnasiums schreiten voran. Nun hat sich die Mehrheit der Starnberger Kreisräte für die „Pavillon“-Variante des Gymnasiums entschieden. Doch es gibt nach wie vor Widerstand gegen das Projekt.

Herrsching/Landkreis – Der Kreistag hat sich wie erwartet mit großer Mehrheit für die „Pavillon“-Variante des Herrschinger Gymnasiums entschieden. Der Neubau, der laut aktuellem Zeitplan 2021 begonnen werden könnte, soll nach derzeitiger Kostenschätzung als dreizügige Schule 68,5 Millionen Euro kosten, wovon der Landkreis je nach Förderung 50,8 bis 52,1 Millionen Euro zu tragen hat. Eine spätere Erweiterung auf Vierzügigkeit ist möglich und teils vorbereitet. Widerstand gibt es weiterhin.

Rainer Schnitzler (Freie Wähler) forderte per Antrag, die zusätzlichen Flächen (fast 1500 Quadratmeter oder rund ein Viertel) für das Lernhauskonzept zu streichen. Diese Flächen, die im pädagogischen Konzept vom Kreistag beschlossen wurden, kosten um die 5,4 Millionen Euro. Heißt: Würde der Kreis ein konventionelles Gymnasium bauen, wäre es um diese Summe billiger. Während in Herrsching ein „Luxus-Gymnasium“ entstehe, fehle das Geld anderswo für Mittel- und andere Schulen. Schnitzler erntete vehementen Widerspruch, unter anderem von Martina Neubauer (Grüne) – es wäre absurd, nun wieder bei Null anzufangen. So sah es die Mehrheit: Für den Antrag stimmten lediglich vier Kreisräte.

Ein Diskussionspunkt waren Stellplätze - die Grünen wollten weniger

Streitpunkt waren auch die Stellflächen. 80 für Pkw, zehn für Motorräder, 230 für Fahrräder – das war der Plan. Die Grünen wollten weniger Pkw-Stellflächen. Gerd Mulert, dessen Frau Lehrerin in Fürstenfeldbruck ist und Auto fährt, erklärte, es seien nie alle Lehrer anwesend – 60 Stellplätze reichten daher. Zudem sollten die Plätze nur vermietet, nicht kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Am Ende blieb es bei 80, 10, 230. Ebenso sprach sich eine Mehrheit für eine Hausmeisterwohnung im Gymnasium aus, was aber umstritten ist. Wie groß diese ausfallen wird, werden die weiteren Planungen zeigen.

Erwartbar war eine neuerliche Kostendebatte. Matthias Vilsmayer (Freie Wähler) veranschlagte jährliche Kosten von zwei bis drei Millionen Euro inklusive Abschreibungen. Das bedeute zwei Prozentpunkte Kreisumlage. Kämmerer Stefan Pilgram konterte gelassen: Der Kreis rechne nach der Kameralistik, also blieben Abschreibungen und ähnliches bei der Kreisumlage unberücksichtigt. Wie hoch die Kreditaufnahme – sie wirkt sich auf die Kreisumlage aus – fürs Gymnasium ausfallen werde, könne derzeit niemand vorhersagen. So habe man vor Jahren noch erwartet, 40 Millionen Euro für Asylunterkünfte aufnehmen zu müssen. Es waren null Euro.