„Wenn wir das vergeigen ... “

Für das geplante Bürgerbegehren gegen den aktuell angedachten Standort des Herrschinger Gymnasiums am Mühlfeld musste Willi Welte in der jüngsten Sitzung des Herrschinger Gemeinderats viel Kritik einstecken.

Herrsching – Irgendwann lehnte sich Willi Welte zurück in seinen Ratssessel, schlug die Augen nieder und sprach: „Ich sag’ jetzt nichts mehr.“ Der CSU-Fraktionssprecher im Herrschinger Gemeinderat musste in der Sitzung am Montagabend harsche Kritik einstecken, nachdem bekannt geworden war, dass er und Gerhard Knülle von nächster Woche an Unterschriften für ein Bürgerbegehren gegen den Gymnasiumsstandort am Mühlfeld sammeln wollen (wir berichteten).

„Wie macht man den Anfang, wenn einem die Worte fehlen?“, fragte sich Jens Waltermann. Der FDP-Gemeinderat und Vorsitzende des Fördervereins für ein weiteres Gymnasium im westlichen Landkreis hatte zu Beginn der Sitzung beantragt, das Thema kurzfristig auf die Tagesordnung zu setzen. Wie viele seiner Ratskollegen hatte er zwar von den Plänen für ein Bürgerbegehren gewusst, aber offenkundig nicht vermutet, dass Welte und Knülle dies in die Tat umsetzen.

Jens Waltermann (FDP) glaubt, das genügend Unterschriften zusammenkommen

„Das ist unglaublich ärgerlich“, sagte Waltermann. „Demokratisch zwar legitim, aber es macht das Gremium ein bisschen lächerlich.“ Er hat wenig Zweifel, dass die für ein Begehren notwendigen rund 700 Unterschriften zusammenkommen. „Aber es wird die Gemeinde spalten, junge Familien gegen ältere Mitbürger ausspielen“, war er sich sicher. Er appellierte an die Vernunft der Initiatoren, die losgelöst von ihrer Parteizugehörigkeit die Initiative ergriffen hatten. Denn neben Welte ist auch Knülle CSU-Mitglied. Der 80-jährige war lange Vorsitzender des CSU-Ortsverbandes. Darum wollte Christian Becker als stellvertretender Fraktionssprecher der CSU klarstellen: „Das ist kein Antrag der CSU, das ist eine reine Privatinitiative.“

„Meine Sorge ist, dass wir so lange rumdiskutieren, bis wir gar nichts mehr haben“, sagte Hannelore Doch (CSU). Eine Sorge, die sie mit Waltermann teilt. Er erinnerte daran, dass die Freien Wähler, die dem Gymnasium von Anfang an kritisch gegenüberstehen, mit ihrem Antrag auf Bodenuntersuchung (wir berichteten) bereits auf den Zug aufgesprungen seien. Waltermann gab zu bedenken, dass die Freien Wähler den neuen Kultusminister stellen und dass der ehemalige Ministerpräsident Horst Seehofer die Erlaubnis für das Gymnasium seinerzeit am aktuellen Ministerpräsidenten (und damaligen Finanzminister) Markus Söder vorbei erteilt habe. Waltermann: „Wenn wir das hier vergeigen, stehen wir am Ende mit leeren Händen da.“

Bauherr ist der Landkreis, nicht die Gemeinde

Angesichts der Tatsache, dass der Bauherr der Landkreis und nicht die Gemeinde ist, fragte sich Christiane Gruber (BGH) allerdings, welche Fragestellung es geben könnte, die mit Ja oder Nein beantwortet werden kann. Welte verriet sie nicht, sondern verwies auf seine Veranstaltung gemeinsam mit Knülle am kommenden Montag (19 Uhr, Andechser Hof).

Bürgermeister Christian Schiller wäre wohl am liebsten aufgesprungen. Er kochte vor Wut und ließ sich kaum einbremsen, wenn er den Pfad einer sachlichen Argumentation immer wieder verließ. Er ärgerte sich auch deshalb, weil sich der Termin für die Infoveranstaltung mit der nächsten Bauausschusssitzung deckt. Der Ausschuss wurde deshalb kurzfristig auf Mittwoch verlegt. Aber Schiller fragte sich auch, wie Knülle die Kosten für Pflanztröge als Steuerverschwendung anschwärzen könne, wenn er und Welte zugleich in Kauf nähmen, im Zweifelsfall ein Projekt zu kippen, das bereits 2,5 Millionen Euro „Steuergelder“ gekostet habe.

Welte musste Schelte von allen Seiten einstecken bis hin zum Bitten und Betteln, sich die Sache noch einmal zu überlegen. Diesen Anschein machte er aber nicht. Er sagte stattdessen: „Wir ziehen das durch.“