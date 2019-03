Gymnasiumkreisel: Start am Donnerstag

Bis das Gymnasium Herrsching gebaut wird, dauert es noch einige Zeit - aber die Arbeiten für die Erschließung beginnen in wenigen Tagen.

Herrsching – Die Vorboten des Gymnasiums in Herrsching kommen am kommenden Donnerstag, 7. März: An diesem Tag beginnt der Landkreis mit dem Bau eines 30 Meter großen Kreisverkehrs an der Einmündung der Straße aus Wartaweil in die Staatsstraße Andechs-Herrsching am Mühlfeld. Direkt daneben soll das Herrschinger Gymnasium gebaut werden.

Der erste Bauabschnitt sehe bis Anfang April den Bau einer kurzen Behelfsstrecke neben der Staatsstraße vor, erklärte Kreissprecherin Barbara Beck auf Anfrage. Über dieses Stück auf dem Gymnasiumsgrundstück wird später ein Teil des Verkehrs fließen. Ab April wird in sechs unterschiedlichen Abschnitten der Kreisverkehr errichtet, der einspurig sein wird und eine Fahrbahnbreite von 7,5 Metern aufweist. Im Lauf der Bauphasen wird auch die Einmündung aus Richtung Wartaweil zeitweise verlegt. Während der Bauabschnitte komme es zu unterschiedlichen Verkehrsführungen und Regelungen per Ampel. Beck zufolge sollen die Arbeiten bis Oktober 2019 abgeschlossen sein.

Radwege sieht der Kreisel nicht vor. Dafür wird das Herrschinger Ortsschild ein Stück Richtung Andechs versetzt, so dass der Kreisverkehr innerhalb des Ortes liegt. Er sei auch, erklärt Bürgermeister Christian Schiller, auf 50 km/h ausgelegt. Radfahrer können also erst über den Kreisel fahren und dann auf einem Fahrradschutzstreifen Richtung Ortsmitte Herrsching. Der bestehende Streifen auf der Mühlfelder Straße wird deswegen verlängert. Schiller rechnet wegen der Behelfsstrecke mit keinen großen Verkehrsbehinderungen.

Der Kreisverkehr ist ein Projekt des Landkreises, an dem sich der Freistaat finanziell beteiligt. Er wird wegen des Gymnasiums und dessen Erschließung erforderlich. Das Landratsamt geht von Kosten inklusive Planung von 1,26 Millionen Euro aus.

