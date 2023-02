Halbschmarotzer bringt Pappel zu Fall

Die große Schwarzpappel vorm Gästehaus Seespitz ließ die Gemeinde Herrsching aus Gründen der Verkehrssicherheit fällen. © privat

In Herrsching macht sich die Mistel breit und nimmt den Bäumen zunehmend Lebenskraft. Eine große Pappel am Seespitz in Herrsching musste deshalb gefällt werden. Die Kritik folgte prompt.

Herrsching – Bäume bieten Schutz vor der Sonne und sind mit der Umwandlung von CO2 in Sauerstoff ein wichtiger Klimaschützer. Die Herrschinger Initiative Pro Natur hat es sich zur Aufgabe gemacht, im Besonderen den Baumbestand in der Ammerseegemeinde im Auge zu behalten und hinterfragt kritisch auch den Einschlag einer stattlichen Pappel an der Seepromenade. Der Baum wurde im Auftrag der Gemeinde gefällt – und die Umweltreferentin der Gemeinde, Franziska Kalz, weiß dies zu begründen. Es bestand „Ausbruchgefahr von starken Ästen“ des Riesen. Auslöser dafür seien etwa Misteln, deren sogenannte Senker die Nährstoff- und Wasserversorgung des Baumes anzapfen.

Dabei sind Misteln doch grundsätzlich positiv belegt: Ihnen wird das Vertreiben böser Geister zugeschrieben. Die Kelten sagten dem Kraut sogar Zauberkräfte nach, und Druide Miraculix braute daraus bei „Asterix und Obelix“ einen Trank, der die Gallier unbesiegbar machte. In der Natur aber nistet sich das kugelrunde Gewächs in Baumkronen ein, fährt seine „Senker“ in den Stamm und „entzieht den Blättern das hochgepumpte Wasser sowie aus dem Boden aufgenommene Nährstoffe“, erklärt Kalz auf Anfrage. „Auf diese Weise verliert der Baum an Lebenskraft, und die Bruchgefahr steigt mit der Stärke des Befalls stark.“ An der Promenade seien die Misteln ein großes Problem und hatten sich auch in der gefällten Schwarzpappel beim Gästehaus Seespitz breitgemacht.

„Ich habe lange überlegt, ob wir die Pappel verkehrssicher schneiden und trotzdem erhalten können“, versicherte Kalz, die als Forstwirtin vom Fach ist. Am Ende „mussten wir das einfach tun, um die Verkehrssicherungspflicht einzuhalten“, entschied sie.

Norbert Wittmann von der Initiative Pro Natur Herrsching stellt dazu recht spöttisch fest: „Verkehrssicherungspflicht ist die häufigste Begründung für die Baumfällungen.“ Freilich könne er in diesem Falle nicht beurteilen, ob man den Baum auch erhalten hätte könne. Sicher ist er sich jedoch, dass es „mit einer Baumschutzverordnung schwieriger gewesen wäre“.

Wie berichtet, plant die Bürgerinitiative über einen Bürgerantrag, wieder eine Baumschutzverordnung in der Gemeinde einzuführen. In der jüngsten bereits abgeschwächten Fassung, die 2018 aufgehoben werden musste, waren zumindest Nachpflanzungen verlangt worden. Die soll an der Uferpromenade auch geschehen. Es werde eine Silberweide mit einer Höhe von knapp drei Metern und mit einem Stammumfang von zwölf bis vierzehn Zentimetern gepflanzt, sagte Kalz. „Die Baumschulen haben leider Lieferprobleme, sonst hätten wir dort zwei oder drei gepflanzt.“ Das Problem Mistel ist damit allerdings nicht vom Tisch.

Die den Halbschmarotzern zugeordnete Mistel breite sich in Herrsching immer weiter aus. Kalz führt das unter anderem auf die mit dem Klimawandel einhergehenden höhere Temperaturen zurück, dank denen sich die „Misteln bei uns in den letzten Jahren immer stärker vermehren. Sie verschärfen auch die Auswirkungen von Hitze und Trockenheit für die befallenen Bäume“. Freihalten könne sie die Bäume von den Misteln nicht. „Wir werden aber weiter versuchen, den Befall zu vermindern“, sagt sie. Allerdings werde jeder befallene Ast oder Stammteil, der abgeschnitten werde, auch den Baum schwächen und führe im Zweifelsfall wieder zu Verkehrssicherungsmaßnahmen.

Michèle Kirner