„Handball gehört zu unserem Leben“

1948 wurde Handball auf dem „Großfeld“ unter freiem Himmel gespielt. © Privat

Die Handball-Abteilung des TSV Herrsching feiert heuer ihr 75-jähriges Bestehen mit großem Programm. Ein kleiner Rückblick von denen, ohne die der Handball in Herrsching nicht der wäre, der er ist.

Herrsching – Einmal Handball, immer Handball. So scheint es in Herrsching. Wer einmal in der Handball-Abteilung des TSV gespielt hat, bleibt ihr in den meisten Fällen verbunden. Die Herrschinger Handballer waren schon eine eingeschworene Gemeinschaft, als sie noch mit Stollenschuhen auf dem Großfeld um Anerkennung kämpften – auf dem einzigen Fußballplatz im Ort. Hallen, die groß genug gewesen wären, gab es 1948 noch nicht. 75 Jahre liegt das nun zurück.

Einer, der wie kaum ein anderer diesen Sport lebt, ist Uli Sigl, „Präsi“ genannt, der er gar nicht mehr ist. Eigentlich. Nach 22 Jahren an der Spitze der Abteilung rückte er 2020 in die zweite Reihe. „Einmal Präsi, immer Präsi“, sagt seine Nachfolgerin im Amt lachend. Christina Reich übernahm die Abteilungsleitung mit dem Wissen, dass die sportliche Leitung weiter in Händen von Uli Sigl liegt. Der beschreibt die aktuelle Situation so: „Ich muss an Spieltagen nicht mehr vom Aufsperren bis zum Zusperren bleiben.“ „Das mache jetzt ich“, setzt Tina Reich nach und versichert sogleich: „Noch macht es mir sogar Spaß.“

Beide sind in Herrsching und mit dem Handball groß geworden. Dabei war Uli Sigls Vater Leonhard Fußball-Abteilungsleiter. Aber Fußball gefiel dem Filius nicht, und Handball genoss zu der Zeit unter Sepp Siglstetter einen Aufschwung. „Er hat Handball in Herrsching hoffähig gemacht“, sagt Uli Sigl. Siglstetter war die treibende Kraft, die die damals neue Nikolaushalle für den Vereinssport überhaupt und für den Handball im Besonderen zugänglich machte.

Dadurch sei die Abteilung gewachsen, sagt Uli Sigl. Er hat das erlebt und Tina Reich auch. Auch sie hatte als Kind und Jugendliche aktiv gespielt – und fand zurück zur Abteilung, als ihre Kinder Dominik (heute 26) und Jonas (18) aktiv wurden. „Ich war immer da. Zu jedem Spiel meiner Kinder war ich in der Halle.“ „Und sie hat immer mit angepackt“, sagt Uli Sigl und macht damit deutlich, wie sehr er das an seiner Nachfolgerin schätzt.

„Handball gehört zu unserem Leben“, betonen beide unisono. Diesen Satz würde wohl auch Hans Wannenmacher unterschreiben, der Mentor und Vorgänger von Uli Sigl. Wannenmacher war bis 1995 Abteilungsleiter und ist bis jetzt als A-Jugend-II-Trainer dabei. Dabei wäre der Oberammergauer, der so wichtig für die TSV-Handballer wurde, zu Beginn seiner Mitgliedschaft fast aus der Umkleidekabine geschmissen worden, weil der Trainer den Neuen nicht kannte.

„Wenn dieses Missverständnis nicht aufgeklärt worden wäre, wäre der Handball in Herrsching ein anderer gewesen“, sagt Uli Sigl. Ist er aber nicht, Wannenmacher, der Macher, setzte fort, was Siglstetter losgetreten hatte. Er begeisterte und begeistert die Spieler – mit einer väterlichen Strenge, die auch Uli Sigl und Tina Reich zu eigen ist. „Es ist ein Geben und Nehmen“, formuliert es Uli Sigl. „Wir erwarten von den Erwachsenen, dass sie Aufgaben übernehmen.“ So trägt jeder ein bisschen Verantwortung.

Das gelingt ganz gut. Und es gelingt als Handball-Familie. Aus 30 Mitgliedern ganz am Anfang vor 75 Jahren und 275 im Jahr 1988, nachdem es vom Großfeld endlich in die Halle gegangen war, sind es aktuell 550 Mitglieder in der Handballabteilung des TSV Herrsching. Es ist eine Abteilung, die mit jedem Erfolg wächst. Und eine Abteilung, in der es nicht mehr reicht, legendäre Feste zu veranstalten, aus deren Einnahmen sie sich finanzieren kann. „Das ist gar nicht mehr möglich“, sagt Uli Sigl.

Heute hat die Abteilung einen Pool an Sponsoren und Gönnern, „ohne die es nicht geht“. Das müsse man jedes Jahr neu stemmen, so Uli Sigl. Die Zahlen in sechsstelliger Höhe hätten Summen erreicht, die ihm und auch Tina Reich manchmal Bauchweh bereiteten. Jedes der neun Vorstandsmitglieder mache „so’n bisschen“. Unbezahlbar sei in diesem Zusammenhang der Einsatz von Michaela Lindig. Auch sie ist als Spielermutter dazugestoßen. Mittlerweile macht sie das komplette Marketing, ohne das höherklassiger Vereinssport nicht mehr möglich ist.

Uli Sigl hat den Weg in die höheren Klassen sogar als Spieler begleitet. „Ich war nie so ein wirklich toller Spieler“, sagt er selbstkritisch. Er nennt sich „Mitläufer“. Als dieser war er aber immerhin bei den Höhepunkten aktiv dabei – bei den Aufstiegen in Serie ab 1988 oder bei der „völlig außergewöhnlichen“ Teilnahme am DHB-Pokal 1996.

Im Spiel gegen den damaligen Regionalligatabellenführer TuS Niederpleis schafften es die Herrschinger eine Runde weiter und standen dem damaligen Bundesligisten OSC Rheinhausen in einem Pflichtspiel gegenüber. „Wir haben knapp verloren“, sagt Uli Sigl lachend und hat das Ergebnis sofort parat: 18:36. „Das war das bedeutendste Handballspiel in Herrschings Geschichte“, schwärmt er noch heute. „Die Nikolaushalle war bumsvoll.“

Mit der neuen Dreifachturnhalle der Realschule erhoffen sich die Handballer nun eine entspanntere Trainingssituation, vielleicht sogar eine Einheit mehr in der Nikolaushalle, „da wären wir schon froh“. Damit könnte es zum 75. Jubiläum der Abteilung neuen Schub geben – vielleicht zu neuen Höhepunkten.