Verband setzt Spielbetrieb aus

Landkreis – Der Bayerische Handball-Verband hat den Spielbetrieb wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus vorerst eingestellt. „Der Erwachsenenspielbetrieb ruht bis auf Weitere“, teilte das Präsidium des BHV gestern mit. Spätestens zum 19. April soll über eine Wiedereinsetzung des Spielbetriebs entschieden werden. Die Saison im Kinder- und Jugendbereich wurde komplett beendet. Auch alle weiteren Veranstaltungen des Verbandes wie Schulungen, Talentförderungen und Sitzungen sind vorerst gestrichen.

Bevor die Mitteilung des BHV am Donnerstagnachmittag die Runde machte, hatten bereits die Damen des TSV Herrsching und des SC Weßling ihre Partien gegen den HCD Gröbenzell II beziehungsweise gegen den Eichenauer SV abgeblasen. Auch die Herrschinger Männer trugen sich zu diesem Zeitpunkt bereits mit dem Gedanken, die Begegnung mit dem TSV Allach auszusetzen.

Bereits am Mittwochabend hatte die Herrschinger Handballerinnen eine Anfrage des HCD Gröbenzell II erreicht, die Partie der Landesliga Süd am Sonntag nicht auszutragen. Der Gegner teilte dem TSV mit, dass im Umfeld seiner Mannschaft einige Verdachtsfälle des neuartigen Coronavirus bekannt geworden waren. Um das Ganze mit der gebotenen Vorsicht zu behandeln, bat die Reserve des Drittligisten um eine Verlegung des Spiels. Die Verantwortlichen des TSV entsprachen diesem Wunsch, zumal der HCD inzwischen auch seine gesamten Begegnungen im Nachwuchsbereich abgesagt hat. „Wir wollen nicht, dass irgendetwas bei uns passiert“, hielt Saskia Mantel die Entscheidung für angemessen.

Anders gestaltete sich die Situation vor dem Heimspiel der Damen des SC Weßling gegen den Eichenauer SV am Samstagabend. Das Gesundheitsamt hat die Turnhalle am Meilinger Weg gesperrt, nachdem bekannt geworden war, dass ein Grundschullehrer womöglich mit Corona infiziert ist.

Normalerweise stattgefunden hätten dagegen die Spiele der Gilchinger Herren am Sonntag gegen den TV Immenstadt und der Herrschinger Reserve am Samstag beim TV Waltenhofen. Auf der Kippe stand dagegen die Partie zwischen den Männern des TSV Herrsching und des TSV Allach. Bevor der Vorstand am Donnerstagabend zu einer Krisensitzung zusammengetreten wäre, stand für Uli Sigl bereits fest, wie er sich entschieden hätte. „Als Abteilungsleiter stehe ich in der Verantwortung“, sagt er. Als Veranstalter hätte er sich womöglich haftbar gemacht, wenn etwas vorgefallen wäre. „Diesen Schuh will ich mir nicht anziehen.“

Der Spartenchef war heilfroh, dass ihm die Spitzenfunktionäre des BHV die Entscheidung abgenommen haben. Nachdem bereits der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Mittwochabend in all seinen Ligen die Saison für beendet erklärt hatte, wartete Sigl ohnehin auf ein entsprechendes Signal seines Verbandes. Nichts zu tun, wäre für ihn naiv gewesen. „Dem können wir uns doch nicht entziehen.“ Die ersten Entscheidungen musste er ohnehin schon treffen. So durften alle Kinder, die in einem Risikogebiet in Urlaub waren, erst einmal nicht mehr beim TSV ins Training kommen.

Die erwünschte Klarheit bewahrt Sigl nicht davor, sich weitere Gedanken über den Rest der Saison zu machen. Denn selbst banale Dinge erscheinen unter dem Eindruck von Corona in einem anderen Licht. Was ist mit dem Helfer an der Kasse, der die Tickets löst und ein paar hundert Zuschauern die Hand gibt? Was mit den Leuten, die Semmeln und Kuchen zubereiten, die dann verkauft werden? „Es sind viele Faktoren, die davon betroffen sind“, gibt Sigl zu bedenken.

Weil die Situation so kompliziert ist und sich bisher ständig zuspitzt, könnte er auch mit einer Lösung leben, wie sie der DEB getroffen hat. „Wenn der Betrieb eingestellt werden sollte, dann ist es so“, stellt er klar. Schließlich geht es um die Gesundheit von Spielern, Betreuern, Schiedsrichtern, Helfern und Zuschauern.