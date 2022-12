Handballer in Weihnachtslaune

Von: Andrea Gräpel

Herrschings Handballer waren in diesem Jahr in Weihnachtsstimmung: Rund 250 Akteure, Spieler und Betreuer, machten bei der Aktion mit. © TSV Herrsching

Hoch motiviert haben sich etwa 250 Mitglieder der Handball-Abteilung des TSV Herrsching im Advent für Einrichtungen und Institutionen stark gemacht. Mitorganisatorin Michaela Lindig ist begeistert: „Absolut toll, was Handballer und Betreuer auf die Beine gestellt haben.“

Herrsching – Angestoßen von der Leitung der Handball-Abteilung um Chefin Christina Reich und Michaela Lindig hatten sich die Handballer mächtig ins Zeug gelegt, um Ideen zu finden für den ersten „Handball im Advent“ in Herrsching. Eine Art Adventskalender, bei dem statt Türchen Weihnachtskugeln geöffnet wurden (wir berichteten). Dies nicht täglich, aber auch 24-mal. „Und alle haben mitgemacht“, freut sich Lindig. 1700 Euro haben die Aktionen für soziale Zwecke in der Gemeinde Herrsching eingebracht und jede Menge Sachspenden.

Auch Tina Reichs Vorgänger hatten sich ins Zeug gelegt. Uli Sigl kreierte „Limited-Edition-Shirts“ und verkaufte sie zum guten Zweck in der Halbzeit der letzten Damen- und Herrenspiele in diesem Jahr, Hans Wannenmacher wiederum ging in seiner Rolle als Organisator eines Schafkopfturniers auf, für das er etliche Herrschinger Firmen als Spender für die dazugehörige Tombola gewinnen konnte.

Angefangen bei den Ballschülern bis hin zu den ersten Mannschaften von Damen und Herren, hatten sich alle eingebracht. „Jeder war Feuer und Flamme“, sagt Michaela Lindig. Sie und Christina Reich hatten dem „Handball im Advent“ auf die Beine geholfen, bei Lindig liefen auch alle Fäden zusammen. Allein 355 Euro konnte die dritte Herrenmannschaft der Herrschinger Tafel übergeben, nachdem sich drei ihrer Akteure als die Glühweinverkäufer schlechthin entpuppt hatten. Die zweite Damenmannschaft konnte mit ihren selbst gebackenen Plätzchen einen Verkaufserlös von 100 Euro einfahren. „Jedes Tor a Herzerl“ hieß es bei den Herren I und II, die ordentlich Tore warfen, um diese dann in Euro umzurechnen und ebenfalls der „Herrschinger Tafel“ zu spenden – insgesamt 386 Euro kamen dabei zusammen. „Einfach klasse“, sagt Michaela Lindig.

Darüber hinaus galt das Motto „Freude bereiten“. Ob beim Christbaumschmücken bei den Sponsoren oder beim Päckchen-Packen. Die Packerl wurden im Anschluss vom Krankenpflege-Team Thurner an ihre Patienten verteilt. Oder beim Aufbau einer kleinen Krippe im Art-Hotel Betreutes Wohnen. Selbst am S-Bahnhof waren durch eine Weihnachtsmann-Mütze leicht zu erkennende Handballer unterwegs, die den Fahrgästen kleine Give-Aways und ein fröhliches „Gute Reise“ mit auf den Weg gaben.

In der dritten Adventswoche wurde dann auch noch von den D-Jugend-Mädchen das „Gondelpostamt“ vor der „Seensucht“ an der Seestraße eröffnet, während die männliche C-Jugend Nikolaus spielte und mit Köstlichkeiten gefüllte Handballsocken verteilte. Nicht zuletzt gestalteten Andi Türk, Peter Schuhmann und Michaela Lindig im Johanniterhaus im Namen der Handball-Abteilung einen musikalischen Adventsnachmittag.

Zum Endspurt in der letzten Adventswoche hatten alle für den guten Zweck Spaß beim Bowlen. 150 000 Pins wurden gezählt – umgerechnet 150 Euro, die an die Kindergruppe Fünfseenland gespendet wurde. Und am letzte Schultag wurde noch einmal Freude verschenkt, nämlich selbst gemachte Lebkuchen für die Herrschinger Schulbusfahrer.

„Wir überlegen uns schon, was wir nächstes Mal machen könnten“, gesteht Michaela Lindig angesichts des großen Erfolges. Aber die Messlatte liegt hoch.