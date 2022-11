Handballer in Weihnachtsstimmung

Von: Andrea Gräpel

Sie sind weiß, sie sind blau, sie sind TSV, die Handballer des TSV Herrsching. Und sie sind motiviert, nach Corona endlich wieder durchzustarten – auf dem Spielfeld, aber auch als Gemeinschaft. So entstand eine Adventsaktion, an der sich alle 22 Mannschaften der Abteilung beteiligten: „Handball im Advent“ heißt sie, 24-mal Gutes verspricht sie.

Herrsching – Die Leitung der Handballabteilung steckte ihr Köpfe in den vergangenen Wochen häufig zusammen. Darunter Christina Reich und auch Michaela Lindig. Ihr Vorschlag, eine Art Adventskalender ins Leben zu rufen, fiel auf fruchtbaren Boden. Aus jeder der 22 Mannschaften kamen begeisterte Ideen. „Eigentlich wollten wir einfach was Gutes tun“, erzählt Abteilungsleiterin Christina Reich. Und Michaela Lindig freut sich riesig, dass alles nun auch tatsächlich funktioniert. „Man muss nur mal anfangen“, sagt Christina Reich. Also brachten sie den Ball ins Rollen. Und so werden vom 1. Dezember an zwar nicht 24 Türchen geöffnet, sondern 24 Baumkugeln. Und auch nicht an jedem Tag, aber 24-mal insgesamt.

Jede Kugel hat einen Titel, hinter dem sich eine schöne Aktion verbirgt – ob ein Dankeschön an Sponsoren oder eine Spendenaktion für den guten Zweck. „Limited Edition-Shirt“ zum Beispiel. Sport Schwarz stellt dafür fünf Hummel-Trikots zur Verfügung, die Herrschings langjähriger Handball-Abteilungsleiter Uli Sigl persönlich beflockt. Beim Heimspiel am 4. Dezember werden sie für den guten Zweck versteigert. Bei diesem Heimspiel laden die Herren-Teams, begleitet von der Blaskapelle Herrsching, auch unter dem Titel „Baby it’s cold outside“ und amerikanischer Weihnachtsmusik vor der Halle zum Glühwein ein. Übrigens verwandelt sich auch jedes Tor, das bei den Spielen im Dezember von der 2. Herrenmannschaft geworfen wird, zu barem Geld für den guten Zweck.

Christina Reich baut am Samstag, 10. Dezember, einen Adventsstand vor der Reinigung Ritt an der Mühlfelder Straße auf. Bestückt ist dieser Stand mit allerlei Gebasteltem, das die Nachwuchshandballer am Buß- und Bettag in der Nikolaushalle hergestellt haben. Traditionell laden die Handballer die Kinder an dem schulfreien Tag ein, um die Eltern zu entlasten. Diesmal nahmen mehr als 60 Mädchen und Buben teil, die den ganzen Tag durch die Halle toben durften, aber auch für den guten Zweck zum Beispiel Windlichter bastelten. Darüber hinaus locken ein Quiz und Weihnachtsmusik an den Stand.

Ebenfalls am 10. Dezember lädt Handball-Urgestein Hans Wannenmacher ab 10 Uhr zum Benefiz-Schafkopfturnier in den Andechser Hof ein. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

„Belissimo uovo“ steht auf einer anderen Kugel. Das „hübsche Ei“ wird nämlich von der 2. Damenmannschaft im „Collosseum“ zu Eierlikör verarbeitet, in Flaschen gefüllt und bei einem Heimspiel für den guten Zweck verkauft. Die Kleinsten der Ballschule verbergen sich hinter dem Stichwort „Kripperl“. „Unsere Minis“, sagt Christina Reich stolz. Sie werden beim Premium-Partner der Abteilung, dem Arthotel Andechser Hof, an der Rezeption eine Krippe aufbauen – als Dankeschön.

Die etwas älteren Spieler aus der Jugend sagen auch Danke – an alle Schulbusfahrer, an die sie unter „Lebkuchen on the Road“ Lebkuchen aus „Carlas Kaffeehaus“ und Weihnachtskarten verteilen. Die Damen- und Herrenmannschaften gemeinsam haben sich zudem bei einer Aktion darauf verständigt, Blut zu spenden.

„Die ganze Abteilung macht mit“, freut sich Christina Reich. „Das ist, was wir wollten.“ Sie freut sich, dass alles so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt hat. „Wir wollen den Kindern mit der Aktion auch etwas mitgeben, nämlich, dass man viel zurückbekommt, zum Beispiel Dankbarkeit, wenn man sich nur ein bisschen einbringt.“ Darum freut sie sich auf Aktionen wie den „Nikolaus-Shuttle“ der männlichen B-Jugend, der 104 Nikolaustüten an Pflegepatienten in Herrsching verteilt. Oder wenn die A-Jugend beim Wochenmarkt samstags vor der VR Bank mit wärmenden Handschmeichlern auf sich aufmerksam macht, die sie unter den Besuchern verteilen – einfach so.

Die Abteilungsleiterin und Michaela Lindig sind begeistert. Vier Wochen intensive Arbeit hat die Aktion gekostet, und sie war es wert. Von 400 Aktiven hätten fast alle mitgemacht. „Besser geht’s nicht“, sagen beide. Als sie vor drei Jahren die Zügel in die Hand nahmen und die Marke #gemeinsamweissblautsv kreierten, wollten sie genau das bezwecken.

Nähere Informationen zu der Aktion finden sich ab Montag im Internet unter handball-herrsching.de.