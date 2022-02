Hansestadt für WWK Volleys Herrsching keine Reise wert

Teilen

Zunächst auf der Bank, dann mit der besten Herrschinger Angriffsquote: Kapitän Tim Peter. © Andrea Jaksch

Die Siegesserie der WWK Volleys Herrsching in der Bundesliga-Zwischenrunde ist gerissen. Am Samstag verloren die Ammerseer bei der SVG Lüneburg mit 1:3 (19:25, 25:14, 16:25, 21:25).

Herrsching – Mit dem 3:1-Sieg über Herrsching glückte den Norddeutschen nicht nur die sofortige Revanche für die 0:3-Niederlage in der Vorwoche, auch Gruppenrang eins und damit der fünfte Gesamtplatz dürfte der Mannschaft von Coach Stefan Hübner nicht mehr zu nehmen sein. Zwei Spieltage vor dem Ende der Zwischenrunde stehen die Lüneburger bei 17 Punkten, dahinter folgen die Netzhoppers Königs Wusterhausen mit xx und die WWK Volleys Herrsching mit elf Zählern. Die Netzhoppers gewannen am Sonntag gegen die abgeschlagenen Helios Grizzly Giesen mit 3:x.

Für die Herrschinger Volleyballer bleibt eine Reise in die Hansestadt Lüneburg wertlos. Auch im zehnten Anlauf in Herrschings Bundesliga-Historie seit 2014 gingen die Schützlinge von Max Hauser bei den „LüneHühnen“ als Verlierer vom Parkett. Nur einmal siegten die Herrschinger bei den Norddeutschen – das Spiel fand im Februar 2020 allerdings in der Hamburger CU-Arena statt.

Max Hauser wirkte sichtlich niedergeschlagen nach der ersten Niederlage im Kalenderjahr 2022. „Das war leider kein besonders gutes Spiel von uns, vor allem im Angriff“, resümierte der Herrschinger Übungsleiter. Sein Lüneburger Kollege Stefan Hübner freute sich dagegen, dass „wir wieder einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben“.

Bei den Gastgebern spielte der zuletzt geschonte Jordan Ewert. Und der VBL-Topscorer lieferte ein großartiges Spiel ab. Der US-Amerikaner hatte mit 16 Punkten maßgeblichen Anteil am Sieg. Eine Überraschung bot der Blick auf die Herrschinger Startformation. Kapitän Tim Peter saß zunächst nur auf der Bank, für ihn spielte Jori Mantha auf der Außenbahn. Der Kanadier machte ein ordentliches Spiel (19 Punkte) und sicherte sich die silberne MVP-Medaille. Der vor Wochenfrist furiose Jordi Ramon dagegen erwischte einen eher gebrauchten Tag und wurde frühzeitig ausgewechselt. Überhaupt wechselte Hauser in diesem Spiel so oft wie schon lange nicht mehr. Einzig die beiden Mittelblocker Luuc van der Ent und Djordje Ilic spielten durch. Allerdings fehlte auf dieser Position mit Iven Ferch (noch nicht einsatzbereit nach einer Zahn-OP) eine echte Alternative.

Die Angriffsquote über die Mitte sei desaströs gewesen, urteilte Hauser. Ilic kam auf 44, van der Ent auf schwache 23 Prozent. „Auf Diagonal haben wir auch keine Punkte gemacht.“ Philipp Schumann kam auf 42 Prozent, nach dem ersten Satz war für den Neuzugang aus Haching Feierabend. Im zweiten und dritten Satz durfte Jonas Kaminski ran, allerdings war dessen Erfolgsrate (30 %) noch schlechter. Einzig mit den Außenangreifern (Jori Mantha 60 %, Tim Peter 67 %) zeigte sich Hauser zufrieden.

So beorderte er im vierten Satz Mantha auf die Diagonalposition. Aber auch dieser taktische Kniff verpuffte, weil die Gastgeber wie aus einem Guss spielten. Der erste und der dritte Durchgang gingen mit 19:25 bzw. 16:25 klar an die Lüneburger, das zwischenzeitliche Herrschinger Aufbäumen (25:14) war nur ein kurzes Aufflackern. Im vierten Umlauf ging es lange Zeit hin und her, doch die Gastgeber ließen sich nicht vom Weg abbringen. Nach exakt 100 Minuten verwandelte Pearson Eshenko den zweiten Matchball für Lüneburg. „Insgesamt haben wir ein paar Sachen richtig gemacht“, meinte Hauser. Der Druck im Aufschlag war durchaus da, die Gastgeber hatten nur wenige gute Annahmen, verwerten jedoch dennoch stolze 52 Prozent dieser Annahmen.

Dirk Schiffner