Hauser will ins Pokalfinale

Nur acht Tage nach der 1:3-Heimniederlage kommt es am Samstag, 19 Uhr, zum Wiedersehen zwischen den WWK Volleys Herrsching und dem VfB Friedrichshafen. Diesmal allerdings im Pokalwettbewerb. Es geht um den Einzug ins Halbfinale.

Herrsching–Im vergangenen Jahr war der TSV Herrsching der Pokalschreck. Das Team von Trainer Max Hauser schlug die Alpenvolleys Haching und die Berlin Recycling Volleys Berlin. Erst im Halbfinale gegen Bühl war dann Endstation für die Volleyballer vom Ammersee. Am Samstag hat der GCDW im Viertelfinale Bundesliga-Konkurrent VfB Friedrichshafen zu Gast in der Nikolaushalle.

„Ein Spiel wollen wir gewinnen“, sagte Herrschings Coach Maximilian Hauser vor dem ersten der beiden Duelle mit dem Deutschen Rekordmeister. Auf die Frage, welches er lieber gewinnen würde, sagte der 34-Jährige: „Das Pokalspiel. Ich möchte Pokalsieger werden.“ Libero Ferdinand Tille ergänzte: „Ich will unbedingt zum Pokalfinale nach Mannheim.“ Dort spielt man vor über 10000 Zuschauer und mehreren 100 000 Fernseh-Zuschauern.

Zumindest die Favoritenrolle ist, wie vor Wochenfrist, klar geregelt. Aus der 1:3-Niederlage am verganenen Samstag in der Liga haben Hauser („Total verdient“) und sein Trainerteam wertvolle Erkenntnisse ziehen können. Seit Montag hat sich das Team akribisch vorbereitet. Hauser allerdings nur eingeschränkt. Der Coach lag grippekrank flach. Aber mit seinen Co-Trainer Graham Bell, Uwe Lindemann und Michael Mattes hat Hauser ein Gespann, dass ihn gut vertrat.

Während sich das Herrschinger Team voll auf den Knüller – erstmals seit vier Jahren hat Herrsching wieder ein Heimspiel im Pokal – einstimmen konnte, war die Vorbereitung der Häfler kürzer. Die Mannschaft von Star-Trainer Vital Heynen musste am Mittwoch in der Champions League ran, löste die Aufgabe gegen den slowenischen Meister ACH Volleyball Ljubljana jedoch mehr als souverän (3:0).

Wie kann man den Riesen Friedrichshafen zu Fall bringen? „Es wird sicherlich nicht einfacher als letzten Samstag. Vielleicht können wir mehr Rallyes gewinnen. Dann geht was.“ Johannes Tille meinte: „Die Sachen, die wir gut gemacht haben, wieder gut machen. Und die Sachen, die wir schlecht gemacht haben, müssen wir besser machen.“

Am vergangenen Mittwoch war der Herrschinger Zuspieler gemeinsam mit seinem Bruder Ferdinand beim Spartensender Sport1 in der Sendung „Volleytalk“ zu Gast und gewährte den Zuschauern interessante Einblicke. „Mental sei es gar nicht schlecht, wenn wir eine zweite Chance bekommen“, meinte Johannes Tille. Der 21-Jährige kann „ohnehin schnell vergessen, wenn wir schlecht gespielt haben“. Auf eine alte Floskel berief sich Ferdinand Tille: „Der Pokal hat seine eigene Gesetze.“ Der Oldie im Herrschinger Team – in zwei Wochen wird er 30 Jahre alt – meinte: „Wer einen Satz gewinnen kann, kann auch zwei Sätze gewinnen.“ In einem möglichen Tie-Break (der fünfte Satz geht dann nur bis 15 Punkte) sei dann ohnehin alles möglich.

Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren drängte Herrsching den VfB Friedrichshafen an den Rand einer Niederlage, doch die Gäste zogen damals in allerletzter Sekunde den Kopf aus der Schlinge und gewannen den Tie-Break mit 13:15.