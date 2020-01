Heftige Explosion in Herrsching: Verpuffung reißt Mauerwerk mit

Ein Mann stellt einen Karton mit Sprühdosen auf die Herdplatte, schaltet diese dabei an und verlässt die Wohnung. Die Kiste gerät in Brand, die Dosen explodieren. Wie durch ein Wunder wurde keiner verletzt.

Herrsching/Breitbrunn - Die Explosion war so heftig, dass sogar die Balkontüre samt Rahmen in den Garten geschleudert wurde: Am Dienstagabend brannte es gegen 19.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Bucher Weg im Herrschinger Ortsteil Breitbrunn, ausgelöst durch eine Verpuffung. Ein Bewohner hatte eine Kiste mit Sprühdosen auf der Herdplatte in der Küche abgestellt und dabei versehentlich die Herdplatte eingeschaltet. Anschließend verließ er das Haus. Durch die Hitze der Herdplatte begann der Karton zu brennen, es explodierten mehrere der Sprühdosen. Die dadurch entstandene Druckwelle riss nicht nur die Balkontür der Wohnung aus der Verankerung und schleuderte sie in den Garten. Auch die Wohnungstüre wurde aus ihrer Verankerung gehoben.

Insgesamt waren knapp 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren Buch, Breitbrunn, Hechendorf, Herrsching und Inning und des Rettungsdienstes im Einsatz. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 10 000 Euro. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Bis auf den Bewohner der Wohnungen, in der sich die Explosion ereignete, konnten alle Hausbewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Weitere Informationen folgen.