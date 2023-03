Herrsching als Schwammstadt?

Von: Andrea Gräpel

Am Infomarkt des Rathauses ließen sich die Bürger interessiert die Sturzflutsimulation für die Ammerseeegemeinde zeigen. © Photographer: Andrea Jaksch

Einen bunten Abend versprach Herrschings Bürgermeister Christian Schiller den rund 160 Anwesenden der Bürgerversammlung am Donnerstag. Vor allem war es ein Wiedersehen in dieser Form, in reiner Präsenz ohne Maske, mit Infomarkt und mit einem Antrag zur Teilnahme am Projekt „Schwammstadt“.

Herrsching – Kienbachsanierung und Baumfällungen ließ Bürgermeister Christian Schiller in der Bürgerversammlung am Donnerstag zunächst außen vor. Nach seinem Rückblick auf das Jahr 2022 stand stattdessen die Präsentation des Sturzflut-Risikomanagements im Vordergrund, das im Gemeinderat schon vorgestellt worden ist (wir berichteten). Christian Tomsu von der Firma Spekter erläuterte das Vorgehen nun den Bürgern und bat erneut um Schadensmeldungen aus der Vergangenheit. Sie dienten dazu, die Daten im Simulationsmodell zu präzisieren, das schon jetzt auf einen Quadratmeter genau im Gemeindegebiet angeben kann, wo im Extremfall wie hoch das Wasser steht. Die Meldungen können online unter starkregen.de gemeldet werden oder über ein Formular, das im Rathaus ausliegt.

Schon in nächster Zeit würden Vermessungsarbeiten zur Fortsetzung des zu 80 Prozent geförderten Sturzflut-Risikomanagements durchgeführt, die auch dazu dienten, Messstellen im Ort festzulegen, so Tomsu. „Wundern Sie sich also nicht, wenn jemand bei Ihnen klingelt.“ Seine Simulation war es auch, die in der Pause am Infomarkt des Rathauses auf größtes Interesse stieß und eine Frage von Regula Fey in der anschließenden Diskussion zur Folge hatte. Sie wollte wissen, inwieweit Bereiche von Andechs in die Berechnungen einfließen, vor allem landwirtschaftliche Fläche. Eine Richtung, aus der bei Starkregenereignissen viel Wasser hinunter nach Herrsching fließt. Dabei blieb Tomsu die Antwort schuldig, ob überhaupt schon mit Landwirten dort gesprochen wurde. Der Spekter-Experte räumte ein, dass eine subventionierte starkregenfreundliche Bewirtschaftung in dem Bereich aber möglich sei.

Erwartbar kritische Nachfragen hatte Wolfgang Aigner von der Initiative Pro Natur nach der jüngsten Gemeinderatssitzung bereit. Dort war es um die Kienbachsanierung gegangen. Wie berichtet, hatte der Gemeinderat den Maßnahmen an den gemeindeeigenen Grundstücken am Bach zugestimmt. Aigner neigte dazu, zu bezweifeln, dass sich die Räte gut genug auf die 69 Seiten starke Präsentation hätten vorbereiten können. Er forderte mehr Mitwirkung von Bürgern, die nicht Anlieger sind – wie er. Und er verwies auf alternative Wasserbaumethoden, zu denen Schiller ihm nicht antworten konnte und deshalb an das zuständige Wasserwirtschaftsamt verwies.

Karin Caseretto, die sich wie Aigner, für eine naturnahe Bachsanierung einsetzt, brachte mit einem Ortsplanungskonzept „Schwammstadt“ eine weitere Alternative in Zusammenhang mit Hochwasserschutz ins Spiel. Über Maßnahmen wie Dach- und Fassadengrün könne Wasser gehalten werden, bevor es in Kanal oder Bach fließt. Ihr Antrag dazu wurde von der Versammlung mit knapper Mehrheit angenommen, er wird also demnächst im Gemeinderat behandelt. Ela Bauers Bitte, das Herrschinger Baumkataster für jeden einsehbar online zu stellen, musste gar nicht beantragt werden. Dies hapere aktuell an technischen Voraussetzungen und sei ohnehin geplant, sagte Bauamtsleiter Guido Finster.