Bierjungfrau Ambrosia und andere fabelhafte Wesen

Karl-Heinz Hummel veröffentlicht Sagen über den Ammersee, Bernd Wiedemann illustriert sie. Jetzt waren die beiden wieder in Herrsching und Andechs unterwegs.

Herrsching – Geht Karl-Heinz Hummel auf Wanderschaft, ziehen ihn die Seen im Landkreis Starnberg magisch an. Nicht selten entdeckt er zwischen den Pflanzen am Ufer auch manch’ nackte Schönheit, die ihn in ihren Bann zieht. „Irgendetwas aber stimmt meistens nicht“, räumt der 66 Jahre alte Autor, Musiker, Librettist und feinsinnige Sagenerzähler ein. Um dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, hat er vor drei Jahren begonnen, aus seinem Fundus historischer Sagen und Erzählungen die spannendsten aufzubereiten und im Allitera-Verlag als Buch herauszugeben. Seither geht Hummel damit auf musikalische Lese-Tour.

Die Bühnentätigkeit ist dem ehemaligen Mitarbeiter des Stadtjugendamtes München nicht fremd. Sowohl innerhalb seines Berufes als auch auf Nebenwegen ist er stets seinen künstlerischen Ambitionen nachgegangen. Schon als Kind sang der Münchner im Chor und spielte Theater. Mit zwölf Jahren schrieb er sein erstes Theaterstück und bald darauf erste Lieder mit englischen und deutschen Texten. Von 1974 an spielte er in verschiedenen Kabarett- und Musikensembles mit und schrieb Texte für die Lach- und Schießgesellschaft, für Luise Kinseher und Simone Solga.

Aus seiner Feder stammen außerdem „Der Brandner Kaspar – eine bairische Oper“ sowie das Lieder-, Gedichte- und Satire-Buch „Brennt erst der Ammersee“. 2018 wurde Karl-Heinz Hummel für sein Engagement um die bayerische Kultur der Ernst-Hoferichter-Preis verliehen. Dieser Tage holte er sich erneut Inspirationen am Ammersee-Ufer. „Dieser See hat etwas an sich, das einen nicht mehr los lässt“, sagt Hummel. Der Ammersee und das Bräustüberl im Kloster Andechs sind unter anderem auch Ziel einer Reise in die Welt der Sagen und Legenden, die aktuell unter dem Titel „Wassersagen aus Bayern“ erschienen sind: „Ambrosia war eine der Andechser Bierjungfrauen, jener nixenähnlichen Fabelwesen, die dort oben gelegentlich in einem gut gefüllten Bierkrug auftauchen und mit den arglosen Gästen allerhand Schabernack treiben.“

Wie die Bierjungfrau letztendlich in den Ammersee kommt, sich dort am Herrschinger Ufer in einen Wassermann verliebt, diesen wegen Untreue wieder verlässt und letztendlich am Südufer mit dem Waller Silurus Bartl eine lang anhaltende Verbindung eingeht, ist nur eine der Geschichten, die Hummel im Rahmen einer inszenierten Lesung am Samstag, 16. November, ab 18 Uhr, im „Wirtshausbrettl“ im Seehof in Herrsching präsentiert.

Illustriert wurden die Sagen und Legenden von Bernd Wiedemann aus Gauting. Der 48 Jahre alte Grafikdesigner hat sich bereits durch diverse Arbeiten und Ausstellungen einen Namen gemacht. Am Freitag, 12. Juli, bekommt Wiedemann in Anerkennung seiner Werke in Gauting den Günther-Klinge-Preis überreicht. Sowohl die Wirtshaus- wie auch die Wassersagen mit je 140 Seiten sind im Buchhandel zum Preis von 16,90 Euro erhältlich.

Von Uli Singer