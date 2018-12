Autoknacker bauen Teile aus: 60.000 Euro Schaden

Bei Einbrüchen in vier Fahrzeuge haben vermutlich mehrere Täter einen hohen Schaden angerichtet. Die Fahndung nach den

Herrsching – Es ist gut möglich, dass hinter diesem Diebstahl eine straff organisierte Bande steckt. Auch die Herrschinger Polizei geht von „mehreren gleichzeitig agierenden Tätern“ aus. Das Wochenende über sind auf dem Ausstellungsparkplatz eines Autohauses an der Seefelder Straße in Herrsching gleich vier hochwertige Fahrzeuge aufgebrochen worden.

Die Täter schlugen jeweils die Seitenscheiben der Beifahrertüren ein und gelangten so in den Fahrgastraum. Dort bauten sie dann verschiedene Bauteile aus, darunter Lenkräder, Airbags und Navigationsgeräte. Aus einem Auto entwendeten sie sogar den Schaltknauf des Getriebes und die Zierleisten.

Vermutlich ereignete sich die Tat am Sonntag gegen 3 Uhr. Jedenfalls wurde zu dieser Zeit an mindestens einem Fahrzeug die Alarmanlage ausgelöst. Den entstandenen Beute- und Sachschaden konnte die Polizei gestern noch nicht genau beziffern. Ersten Schätzungen zufolge dürfte er jedoch insgesamt etwa 60 000 Euro betragen. In und an den nur kurzzeitig gebrauchten beziehungsweise neuwertigen Fahrzeugen konnten die Beamten mehrere Spuren sichern, die derzeit ausgewertet werden. Hinweise an die PI Herrsching unter Telefon (0 81 52) 9 30 20.