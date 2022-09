Herbstliche Sommeraktion der Bahn: SUPs zu Ausleihen

Als Pilotprojekt und testweise für sechs Wochen gibt es am Herrschinger Bahnhof nun „SUP to go“.

mit dem brett über den ammersee

Von Andrea Gräpel schließen

Paddelboards zum Verleihen: Bahn startet SUP-Aktion am Herrschinger S-Bahnhof. Bei guter Akzeptanz sollen „SUP to go“-Automaten ab nächsten Sommer auch an anderen Bahnhöfen aufgestellt werden.

Herrsching – Seit Juni gibt es an fünf S-Bahnstationen entlang der Linien S6 und S8 Mietfahrräder der Bahn – auch in Herrsching (wir berichteten). Die Call-a-bike-Aktion ist befristet bis zum 3. Oktober. Direkt daneben sorgt in Herrsching nun eine weitere Aktion der Bahn für erstaunte Gesichter. Mit Beginn des Herbstes sind nun – testweise für sechs Wochen – vier aufblasbare Stand-Up-Paddel-Boards (SUP) im Angebot. Ein Pilotprojekt.

Call-a-Bike wurde von der Bahn als „Sommerangebot“ beworben. Passend dazu wäre zeitgleich das neue „SUP to go“ gewesen. Der Container mit den aufblasbaren Boards steht aber erst seit wenigen Tagen gleich neben den Mietfahrrädern. Ein Test, wie die Bahn mitteilt.

Bürgermeister Schiller verärgert und wünscht sich Ansprechpartner von Bahn

In Zusammenarbeit mit dem Brandenburgischen Unternehmen Kolula wurde der Automat am S-Bahnhof aufgestellt. „Reisende können ab sofort entweder für einen halben oder einen ganzen Tag ein SUP mieten und damit am nahe gelegenen Ammersee paddeln. Das aufblasbare SUP ist in einem Rucksack verpackt, der auch eine Luftpumpe enthält. Kolula kümmert sich um die Wartung der Automaten und SUPs.“ Genau wie die Mieträder steht der Automat versteckt, „aber bei googlemaps verortet“ hinter dem alten Bahnhofsgebäude, wo der Bahnsteig nicht mehr genutzt wird.

Bürgermeister Christian Schiller rieb sich verwundert die Augen, als er von dem Angebot las. Wie berichtet, bemüht sich die Gemeinde Herrsching schon lange darum, die nicht mehr genutzten Bahnflächen zu erwerben, um das ganze Areal mit dem Bahnhofsvorplatz neu zu gestalten. Seit mehr als zwölf Jahren gibt es einen sogenannten Grunderwerbsplan. Vieles gehört schon der Gemeinde, wie etwa das Bahnhofsgebäude. Zwischenzeitlich machte die Bahn einen Rückzieher von weiteren Verkaufsabsichten, lenkte aber offenbar ein. „Seit Monaten warten wir auf ein Kaufangebot“, sagt Schiller im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Es betrifft genau den ehemaligen Bahnsteigbereich, auf dem nun der Automat steht. Schiller ist verärgert: „Als Bürgermeister würde ich mir wünschen, endlich einen kompetenten Ansprechpartner zu bekommen, bevor die Bahn ständig ihren Bauchladen erweitert.“ Sarkastisch fügt er hinzu, dass vermutlich im März, zum Ende der Wintersaison, eine Testphase mit einem Automaten für Ski folgt.

SUP-Aktion: 19.99 Euro für vier Stunden, ein Wochenende kostet 99 Euro

Ungeachtet dessen gibt es nun vier SUPs, die in Herrsching im Rucksack verpackt zu mieten sind. „Mit dem Angebot möchte die DB den Bahnhof attraktiver machen. Der SUP-Verleih ergänzt die Call-a-Bike-Radstation, mit der Reisende noch bis Oktober aufs Leihrad umsteigen und die Umgebung erkunden oder zum See radeln können.“ Ein Board wiegt allerdings zwischen acht und zwölf Kilo. „Super easy und flexibel“, verspricht Anbieter Kolula auf seiner Internetseite, über die das Board für 19.99 Euro für bis zu vier Stunden zu mieten ist. Ein Wochenende kostet 99 Euro. Die Testphase soll sechs Wochen andauern. Bei guter Akzeptanz sollen „SUP to go“-Automaten ab nächsten Sommer auch an anderen Bahnhöfen aufgestellt werden, „eventuell wird das Angebot auch erweitert um aufblasbare Kajaks und Kanus“, so ein Bahnsprecher.