„Eine Frage von Leben und Tod“

Von: Andrea Gräpel

Die Sprecherinnen und Sprecher der Bürgerinitiative Baum- und Bachfreunde (v.l.): Christine Hollacher, Norbert Wittmann, Christine Voit und Konrad Herz. © Dagmar Rutt

Herrschings Baum- und Bachfreunde setzen auf Bewusstseinswandel: Initiative mit rund 50 Unterstützern stellt sich vor.

Herrsching – „Wir drehen uns nicht nur um uns selber“, versicherte Christine Voit gleich eingangs. Langfristig sei das Anliegen der neu formierten Baum- und Bachfreunde „Pro Natur Herrsching“ aber „auch eine Frage von Leben und Tod“. Am Freitag stellte sich die Initiative mit ihren Sprechern Christine Voit, Christine Hollacher, Konrad Herz und Norbert Wittmann vor.

Die Initiative sei ein lockerer Zusammenschluss von rund 50 Unterstützern aus allen drei Ortsteilen. Gegründet auf dem Kienbachbrückerl zwischen Kienbachstraße und Fischergasse, dort, wo im Januar erst die Silberweiden gekappt und wenige Tage später auf einem Bachgrundstück durch das Wasserwirtschaftsamt fünf Bäume als Sofortmaßnahme für den Hochwasserschutz am Kienbach gefällt wurden (wir berichteten). Die Zweifel an der Notwendigkeit schweißte die Baum- und Bachfreunde zusammen. Am 1. März machten sie ihren Zusammenschluss auf dem Brückerl quasi amtlich.

In der Initiative finde sich viel Fachwissen zusammen, betonte Voit. Sie und ihr Mann seien zum Beispiel Geografen, Konrad Herz sei Landschaftsingenieur, auch Mitglieder von „Scientists for Future“ hätten sich ihnen angeschlossen, ebenso Gemeinderäte von Grünen und Bürgergemeinschaft (BGH). Den Altersdurchschnitt würde die pensionierte Gymnasiallehrerin Voit gerne noch drücken.

Sie lebt mit ihrem Mann seit 2015 in Herrsching, „das fühlte sich damals gut an“. In der Zwischenzeit habe das Bild Kratzer bekommen. „Die Motorsäge übertönt alles“, sagte Voit. Angefangen bei der Tanne an der Martinskirche, fortgesetzt mit der Linde am Andechser Hof bis zur Rieder Straße, wo ein Wald der schwedischen Gemütlichkeit weichen musste: „Lagom“. Die jüngsten Baumarbeiten am Kienbach hätten das Fass zum Überlaufen gebracht. „Immer mehr Bäume verschwinden, gleichzeitig fressen sich Neubauten in die Schönbichlstraße und werden Bauten in den Bach getackert.“

Die frühere Bürgermeisterin Christine Hollacher brachte die emotionale Ausführung auf einen sachlichen Punkt: „Unser Ziel ist der sorgsame Umgang mit der Natur im Ort.“ Auch bei ihr hätten die Alarmglocken geschrillt, als das Wasserwirtschaftsamt Weilheim bei der Sofortmaßnahme am Bach von „Unterhaltsmaßnahme“ sprach. Vor Augen hätten alle die „entsetzliche“ Schussrinne, die sich nach den Hochwasserschutzmaßnahmen der Behörde über zwei Kilometer durch Garmisch ziehe. Kaum ein Baum sei stehen geblieben.

Am Kienbach wollen sie dies verhindern, sollte so geplant werden. „Wir wollen genau ein Auge darauf haben. Ein Bach ist nicht nur ein Möbel, das man umstellt. Er ist Lebensraum.“ Am liebsten wäre den Bach- und Baumfreunden eine neue Baumschutzverordnung, die so selbstverständlich angewendet werden könne wie eine Stellplatzsatzung. Baumfällungen seien nicht ad hoc zu ersetzen oder zu kompensieren, sagte auch Konrad Herz. Dafür müssten mindestens 50 bis 100 Bäume gleichzeitig gepflanzt werden.

Die Baum- und Bachfreunde würden gerne beratend zur Seite stehen, bei der Ausarbeitung einer Baumschutzverordnung gemeinsam mit dem Arbeitskreis Umwelt und bei der Auswahl geeigneter klimaresistenter Ersatzpflanzungen. „Natürlich ist die Verwaltung ein Teil der Lösung“, betonte Hollacher. In der Beitrittserklärung der Gemeinde Herrsching zur Agenda 21 und zum Klimabündnis sei dies sogar verbrieft. „Das könnte unsere Präambel sein“, sagte Christine Voit. Eine Zusammenarbeit wünscht sich die Initiative genauso mit dem Wasserwirtschaftsamt bei den anstehenden Maßnahmen am Kienbach, die zwar vorgesehen sind, für die aber noch keine Pläne bekannt sind. Auch in Kooperation mit der Nachbargemeinde Andechs, wo der Kienbach entspringt.

„Wir wollen keinen politischen Reflex“, wie sie ihn nach einem Schreiben an die Umweltreferentin durch Bürgermeister Christian Schiller erlebt habe, versicherte Voit. Sie sei keine Protestlerin. Die Initiative wolle viel mehr ihr Engagement anbieten und einen Bewusstseinswandel auch bei Bauwerbern in Gang setzen.