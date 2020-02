15 000 Stunden für die Allgemeinheit

Zwei Einsätze pro Tag, neue Gesichter im Vorstand, Personalmangel, ein Jubiläum und viel Lob von, aber auch für Bürgermeister Christian Schiller: Am Freitag verfolgten gut 80 Zuschauer im Feuerwehrhaus die Jahreshauptversammlung der Herrschinger Kameraden.

Herrsching – Insgesamt 620 Einsätze fuhren die Aktiven 2019. „Das sind 25 mehr als im Vorjahr“, sagte Kommandant Daniel Pleyer. Das Jahr begann mit einer brennenden Mülltonne in der Silvesternacht und gipfelte in einem Dachstuhlbrand. Der Alarm über das brennende Holzhaus erreichte die Feuerwehrleute um drei Uhr morgens. Beeindruckt war Kommandant Pleyer von der 83-Jährigen, die „sich selbst aus dem ersten Stock in Sicherheit brachte und den Notruf absetzte“. Es folgten elf Stunden Löscharbeiten.

In den Knochen steckte allen Beteiligten noch der Verkehrsunfall mit drei Motorrädern am Vatertag auf der Mühlfelderstraße. Denn „der Fahrfehler des Lenkers endete für die Sozia auf dem Motorrad tödlich“, erinnerte sich der Kommandant. Ausgerückt sind die Kameraden für 62 Brandeinsätze, 103 Technische Hilfeleistungen und 40 Brandmeldealarme, wovon 20 Fehl- oder technische Alarmierungen waren. „Das ergab zum Vorjahr eine Steigerung um sieben Stück.“ Das Ziel müsse sein, die Fehlalarme auf Null zu bringen, „um die Glaubwürdigkeit der technischen Früherkennungsanlagen zu steigern“, forderte Pleyer. Im Januar sprangen sechs Feuerwehrleute dem Landkreis Miesbach beim Schneechaos zur Seite. Zudem absolvierten die Herrschinger Kameraden rund 3200 Ausbildungsstunden.

Einen besonderen Dank richtete Pleyer an die Aktiven des Fist Responder, der vor 20 Jahren eingeführt wurde. 430 Mal halfen sie Verunglückten oder Menschen mit gesundheitlichen Beschwerden. „Vor zehn Jahren waren es noch 177 Einsätze“, so Pleyer. Dank der Erbschaft einer Herrschingerin konnte ein neues Einsatzfahrzeug gekauft werden.

Sorge bereitete Pleyer die schwindende Anzahl an Aktiven, heuer waren das acht Mann. Irgendwann werden Herrsching nicht mehr um eine vollamtliche Feuerwehr herumkommen, so Pleyer. Ein Lichtblick sind die 20 Jugendlichen unter den insgesamt 71 Aktiven. In knapp 700 Übungsstunden bereiteten sie sich auf ihre zukünftigen Aufgaben vor, berichtete Jugendwart Robert Schallner. Zusammengerechnet kamen die Ehrenamtlichen auf knapp 15 000 Stunden.

„Beeindruckend“, fand das Bürgermeister Schiller, bei dem sich Kassier Erkan Pinar, Pleyer und Vorsitzender Michael Polednik für die Unterstützung bedankten. Schiller konnte den Dank nur zurückgeben – und lobte explizit die Freiwilligen, die sich vergangenen Montag freigenommen hatten, um für Sturm Sabine gerüstet zu sein.

Geehrt für zehn Jahre aktiven Dienst wurden Veronika Echtler und Helena Fitze, für 20 Jahre Kathrin Graf und Ulrich Hetzenecker. Zum Feuerwehrmann befördert wurden Phillip Hildebrandt, Jens-Peter Walter und Christoph Zech, zum Oberfeuerwehrmann Fabian Weindl, zum Brandmeister Peter Saur und zum Hauptbrandmeister Daniel Pleyer. Vorsitzender der Feuerwehr bleibt Michael Polednik, sein neuer Stellvertreter heißt David Lampl. Die Schriftführung übernimmt Adrian Kast, Erkan Pinar bleibt Kassier. Beisitzer sind Julian Keller und Jens-Peter Walter.

Michèle Kirner