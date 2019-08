Schwerer Unfall

Am Ende der Herrschinger Schmidschneiderstaße Richtung Frieding ist es am Sonntag zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 73-Jähriger schwer verletzt wurde.

Herrsching – Auf der Kreuzung am Ende der Herrschinger Schmidschneiderstraße Richtung Frieding ist es am Sonntag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 73-jähriger Skodafahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Kreuzungsbereich war in Richtung Andechs und Frieding für etwa zwei Stunden gesperrt.

Ein Daimlerfahrer war auf dem Weg von Widdersberg Richtung Andechs, als er gegen 17.20 Uhr an der schwer einzusehenden Kreuzung zur Schmidschneiderstraße einen Skoda, der aus Herrsching kam, zu spät sah. Es kam zum Zusammenstoß, durch dessen Wucht der Skoda auf einen Porsche geschoben wurde, der aus Andechs kam. Der Skodafahrer wurde dabei schwer verletzt. Die Feuerwehr Herrsching musste den 73-Jährigen aus seinem Auto befreien, er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die übrigen Unfallbeteiligten blieben nach Auskunft der Polizei unverletzt. Der Sachschaden wird auf 20 000 Euro geschätzt. Der Umleitungsverkehr wurde durch die Feuerwehr geregelt.