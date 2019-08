Acht Tage Nachtmarkt in Herrsching

Nachts am Ammersee bummeln – das ist beim Nachtmarkt von Sonntag, 11., bis Sonntag, 18. August, an der Herrschinger Promenade möglich. Rund 80 Aussteller werden erwartet, es gibt ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Herrsching– Nachts am Ammersee bummeln – das ist beim Nachtmarkt von Sonntag, 11., bis Sonntag, 18. August, an der Herrschinger Promenade möglich. Rund 80 Aussteller werden erwartet, es gibt ein umfangreiches Rahmenprogramm.

„Ausgesuchtes Kunsthandwerk von hoher Qualität“ finden Besucher laut Veranstalter an der Marktmeile, und das bei freiem Eintritt. Eröffnung ist am kommenden Sonntag um 11 Uhr, zeitgleich startet das Rahmenprogramm. Dazu gehören Klettern, Live-Musik zumeist ab 19 Uhr und ein Kinderprogramm. Abends ab 22.30 Uhr gibt es an einigen Tagen eine Feuershow. Am Samstag, 17. August, ist ab 15.30 Uhr ein Falkner zu Gast am Ammersee, der ab 16 Uhr eine Flugshow zeigt. Auch die Herrschinger Feuerwehr beteiligt sich. Fürs leibliche Wohl ist an vielen Ständen gesorgt. Die Bühnenshows finden nur bei gutem Wetter statt.

Die Öffnungszeiten sind samstag, sonntags und am Feiertag von 11 bis 23 Uhr, am Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag läuft der Markt von 15 bis 23 Uhr. Die Veranstalter empfehlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.