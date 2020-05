Arbeiten können im Juli beginnen

Über zwei Tage zog sich die Diskussion im Gemeinderat über die Sanierung des Bodens der Nikolaushalle. Die Sportler des TSV Herrsching können gewissermaßen aufatmen, denn die Halle wäre für sie ohne Sanierung nicht mehr freigegeben.

Herrsching – Achteinhalb Stunden Sitzungsdauer dürfte neuer Rekord sein in Herrsching. Auf diese Zeit kam der neugewählte Gemeinderat in seiner zweiten Sitzung. Wie berichtet, musste diese aufgrund der fortgeschrittenen Stunde am Montag kurz vor Mitternacht unterbrochen werden. Am Dienstag wurde die Sitzung fortgesetzt und eine wesentliche Entscheidung nachgeholt, nämlich die über die Sanierung des Bodens der Nikolaushalle. Ein vor allem von den Handballern des TSV Herrsching mit Spannung erwarteter Beschluss. Mit sechswöchiger Verzögerung soll mit den Arbeiten nun am 13. Juli begonnen werden.

Die CSU hatte am Montag die Verschiebung der Maßnahme beantragt, die eigentlich schon in den Pfingstferien erfolgen hätte sollen. Aufgrund der Corona-Krise musste der erste Bauabschnitt, der Einbau eines neuen Heizsystems, auf Juli verschoben werden. Die Aufträge dafür sind bereits so gut wie unter Dach und Fach. Umso überraschender war es für die Verwaltung, dass die CSU eine Verschiebung der Maßnahme aufs nächste Jahr beantragte und die Mängel bis dahin provisorisch reparieren lassen wollte.

Christoph Schmidt, der zuständige Mann im Rathaus für die gemeindlichen Liegenschaften, nutzte die Sitzungsunterbrechung, um Gutachter und Planer um Hilfe zu bitten, denn die CSU zweifelte die Pläne an, obwohl auch ihr Gemeinderat Roland Lübeck noch im März zugestimmt hatte. Ines Tomke und Architekt Christian Steinert erläuterten am Dienstag deshalb noch einmal jeden Schritt. Und von Gutachter Dr. Uwe Schattke trudelte währenddessen die schriftliche Stellungnahme dazu ein. Darin erklärt er, weshalb er die Halle nicht für den Leistungssport freigeben würde, so lange der alte Boden erhalten bliebe. „Mit der Reparatur verschiedener kleiner Teilbereiche werden die Unterschiede im Boden nicht aufgehoben“, schreibt er. Da Leistungssportler deutlich höhere Bewegungsgeschwindigkeiten erreichten, bei Sprüngen größere Kräfte in den Boden einleiteten und im Spiel absichtlich abrupte Richtungswechsel vollzögen, müssten sie von annähernd gleichen Eigenschaften des Bodens ausgehen. Andernfalls könne es zu Stürzen oder zumindest ungewollten Ausweichbewegungen kommen, die auch zu Verletzungen führen könnten, warnt er. Der Schulsport müsse zwar nicht eingeschränkt werden, der Spielbetrieb jedoch auf jeden Fall.

Die CSU-Fraktion ließ sich überzeugen und zog ihren Antrag schließlich zurück. Wie geplant, kann nun zunächst mit dem Einbau des neuen Heizsystems und in der Folge mit dem Bodenaustausch begonnen werden kann. Mit dem Ende der Arbeiten rechnet Schmidt im Oktober.





Zittern nach Sitzungsunterbrechung am Montag:

Herrsching – Der Boden der Nikolaushalle in Herrsching muss dringend erneuert werden, schon jetzt ist ein Drittel der Dreifachturnhalle für den Sport gesperrt. Der Handballspielbetrieb des TSV Herrsching steht damit auf der Kippe – nicht nur wegen der Corona-Krise. Die Gemeinderatssitzung am Montagabend sollte den zahlreich erschienen Spielern und Spielerinnen Sicherheit geben – am Ende war das genaue Gegenteil der Fall. Schon in den Pfingstferien sollte mit den Arbeiten für den Einbau einer neuen Heizanlage begonnen werden, danach hätte der Boden erneuert werden können. Corona-bedingt verzögert sich der geplante Baubeginn nun bis 13. Juli, denn die Christian-Morgenstern-Schule braucht die Halle für die anstehenden Prüfungen. Nicht nur die Handballer des TSV Herrsching sitzen deswegen wie auf Kohlen. Ihre erste Mannschaft spielt in der Landesliga und will so früh wie möglich wieder mit dem Training beginnen. Da die Realschulturnhalle gerade abgerissen wird, und die Nikolaushalle ohne Sanierung offenbar für den Spielbetrieb nicht freigegeben wird, stünde Herrsching nur mehr mit einer kleinen Halle da – der Martinshalle. Nicht nur für die Handballer wäre das eine Katastrophe. Auch die Gemeinde will loslegen, hat Firmen an der Hand. Zur Gemeinderatssitzung hatte aber die CSU einen Antrag vorgelegt, die Maßnahme aufs nächste Jahr zu verschieben, ohne allerdings die jüngste vernichtende Aussage des Gutachters gehört zu haben, der die Halle für den Spielbetrieb ohne Sanierung nicht freigeben würde. Diese Auskunft hatte Christoph Schmidt, Mitarbeiter in der Abteilung gemeindliche Liegenschaften, nur wenige Stunden vor der Sitzung erhalten. Der Bodenzustand habe sich nochmal verschlechtert. Die Antragsteller wollten trotzdem an ihrem Vorstoß festhalten. Roland Lübeck (CSU) hatte als Heizungsbauer große Bedenken gegen die Pläne, die seiner Meinung nach auf einen Neubau gemünzt gewesen seien. Die Halle aber stamme aus den 1970er Jahren. Er warnte vor Feuchtigkeit und Schimmel. Unterstützt wurde Lübeck von Fraktionskollege Thomas Bader. Gemeinsam forderten sie eine Neuausschreibung der Arbeiten fürs nächste Jahr und den Verzicht auf eine Beheizung mittels so genannter Deckenstrahl-Lösung. „Die Bodenheizung arbeitet einwandfrei“, versicherte Lübeck. Planerin Ines Tomke hatte das anders dargestellt, weshalb der Bauausschuss – inklusive Lübeck – noch im März dem Ausbau der Bodenheizung und dem Einbau der Deckenstrahler zugestimmt hatte. Da die aufgeregte Diskussion nach einem langwierigen Streichkonzert im Haushalt bereits zu fortgeschrittener Stunde entbrannte, gab es am Montagabend keine Entscheidung. Die Sitzung wurde kurz vor Mitternacht zunächst abgebrochen und musste gestern Abend fortgesetzt werden. Bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe gab es noch keine Entscheidung zur Halle.