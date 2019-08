Café-Traum erst einmal geplatzt

© An der Bahnhofstraße in Herrsching ist ein Café geplant.

Gastronomie

Über ein Café an der Bahnhofstraße würden sich viele Herrschinger freuen, doch der Bauausschuss stellte sich dem Vorhaben von Birge Frommann (52) aus Hechendorf in seiner letzten Sitzung vor den Sommerferien in den Weg. Zwar begrüßte Bürgermeister Christian Schiller grundsätzlich ein Café im Ortszentrum, das Problem sind aber fehlende Stellplätze.