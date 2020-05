Herrschings neuer Pfarrer

Ulrich Haberl wird zum 1. September neuer evangelischer Pfarrer in Herrsching.

Herrsching – Die Entscheidung ist gefallen. Lange genug war die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde in Herrsching nach dem Wegzug von Angela Smart (55) verwaist. Wie berichtet, wechselte Pfarrerin Angela Smart Ende vergangenen Jahres nach Oberfranken, nachdem sie 17 Jahre in Herrsching gewirkt hatte. In der Zwischenzeit füllen ihre Kolleginnen Susanne Parche und Katrin Hussmann die Lücke. Nun ist zumindest der Name ihres Nachfolgers bekannt, wenngleich der Amtsantritt noch eine Weile hin ist. Ulrich Haberl wird neuer Pfarrer an der Evangelischen Erlöserkirche in Herrsching.

Der gebürtige Münchner kehrt mit der Übernahme der Pfarrstelle in Herrsching gewissermaßen zu seinen beruflichen Anfängen zurück. Denn seine Ausbildungsgemeinde Ende der 1980er Jahre war nicht weit entfernt vom Ammersee – in Grafrath. „Damals hatte ich immer davon geträumt, mal eine Stelle in Utting zu bekommen“, erzählt der 58-jährige Seelsorger. „Naja, jetzt ist es halt das Ostufer geworden“, ergänzt er schmunzelnd.

15 Jahre war Ulrich Haberl geschäftsführender Pfarrer an der Christuskirche in München-Neuhausen. „Jetzt freue ich mich auf eine neue berufliche Herausforderung, auf die Zusammenarbeit im Kollegenteam, auf einen fröhlichen und engagierten Kirchenvorstand und natürlich auch auf das Privileg, an einem so schönen Fleckchen Erde leben zu dürfen“, sagt er. Haberl ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.

Eine Zeit lang müssen die Pfarrgemeinde und der neue Pfarrer noch aufeinander warten. Sein Dienstantritt ist am 1. September vorgesehen.