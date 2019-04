Ex-Bürgermeisterin kritisiert Baumpflege

Gemeinde Herrsching verteidigt sich

von Tobias Gmach schließen

Der Umgang mit Bäumen in Herrsching ärgert Ex-Bürgermeisterin Christine Hollacher. In einer Mail an ihren Nachfolger kritisiert sie die derzeitigen Forstarbeiten an der Park-and-ride-Anlage. Die Gemeinde verteidigt sich, räumt aber ein Missgeschick bei der Beschilderung ein.