Feuer zerstört Einfamilienhaus - Bewohnerin (89) kann sich rechtzeitig retten

Herrsching - Ein verheerender Brand hat am frühen Donnerstagmorgen ein freistehendes Einfamilienhaus in Herrsching zerstört. Nach ersten Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord brach das Feuer auf dem Anwesen am Mühlfeld gegen 3 Uhr in der Früh im Dachstuhl des Gebäudes aus.

Die Bewohnerin, eine 89 Jahre alte Frau, bemerkte das Feuer und konnte das Haus unverletzt verlassen, berichtete ein Polizeisprecher auf Anfrage des Starnberger Merkur.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz. Die Straße zwischen dem neugebauten Kreisel am Mühlfeld und Fischen war stundenlang gesperrt. Über die Brandursache gibt es derzeit noch keine Erkenntnisse. Die Brandfahnder der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck nehmen die Ermittlungen auf, sobald sie die Unglücksstelle betreten können. Ob die Sanierungsarbeiten am Dachstuhl etwas mit dem Feuer zu tun haben, ist derzeit völlig offen. Den Sachschaden bezifferte die Polizei in einer ersten Schätzung mit etwa 400.000 Euro.