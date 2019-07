Forscher des untergegangenen Dorfes

Heribert Nehyba aus Herrsching hat ein neues Buch über das im 19. Jahrhundert untergegangene Dorf Ramsee geschrieben. Darin fasst er die Ergebnisse seiner intensiven Forschung zusammen.

Herrsching – Nur noch ein Denkmal und eine Infotafel erinnern an das Dorf Ramsee, oben im Wald zwischen Wartaweil und Andechs. 1860 verließ der letzte Gutsbesitzer die Siedlung. Was ist damals passiert? Der Landwirt Heribert Nehyba (83) wollte es ganz genau wissen. Seit über 50 Jahren beschäftigt er sich schon mit Ramsee – mal mehr, mal weniger, in den vergangenen vier Jahren ganz intensiv. Nehyba entzifferte viele hunderte Originalurkunden, übte sich im Lesen der alten deutschen Schrift und stöberte in Kirchenbüchern aus Oberalting und Erling. „Ramsee – Auf den Spuren eines untergegangenen Dorfes“ lautet der Titel seines Buches, das er am Donnerstagabend im Haus der Bayerischen Landwirtschaft vor knapp 50 Besuchern vorstellte. „Es fasziniert mich, dass ich etwas Verschwundenes geistig wiederbeleben konnte“, sagt er und schildert Ergebnisse.

Die Siedlung: Zwischen 1400 und 1860 bestand Ramsee aus fünf Höfen. „Es gab drei Großbauern, einen mittelgroßen Betrieb, der sich unter anderem der Fischerei widmete, und einen kleinen Betrieb“, erzählt Nehyba. Im 16. Jahrhundert waren kurze Zeit bis zu acht Höfe in Urkunden verzeichnet. Es lebten wohl 30 bis 40 Menschen in Ramsee. In einem Kataster von 1812 ist der Bodenbesitz des Dorfes mit 787 Tagwerk angegeben, was etwa 286 Hektar entspricht. Die Größe schwankte die Jahre über.

Der Eigentümer: Das Dorf tauchte zum ersten Mal in Schriften zweier Bediensteter des Grafen von Andechs im 13. Jahrhundert auf. Somit gehörte das Dorf am Anfang Ministerialen. Später wurde es an den Herzog gegeben, zuletzt gehörte die Flur dem Kloster Andechs.

Die Bewohner: „Ain höfel genant der Oberhoff paut Haintz Obermair.“ Mit diesen Worten wurde in alten Dokumenten der erste Inhaber des Bauerngutes genannt. In seinem Buch berichtet Nehyba von den Familien Bernhard, Bauer, Dosch, Pfeiffer und Däber.

Der Untergang: Die Säkularisation in Kurbayern bedeutete 1803 den Anfang vom Ende Ramsees. Die Bauern verkauften ihre Betriebe an Spekulanten, die Höfe gingen an eine Reihe von Eigentümern, bis einer zunächst den größten Betrieb kaufte und systematisch auch alle anderen. Es entstand das Gut Ramsee, was sich 20 Jahre lang hielt. Der letzte Gutsbesitzer Felix Christian Wieninger verkaufte es am 14. August 1860 an den Staat, welcher die Flur aufforstete. Teile der übergebliebenen Steine wurden für den Bau des Schulhauses, das Haus des Mesners und die Friedhofsmauer in Erling verwendet. 1865 genehmigte die Regierung von Oberbayern den Abbruch der Kirche St. Nikolaus. An deren Stelle erinnert heute ein Gedenkstein an das Dorf.

Die Hinterlassenschaften: „Die Stürme reißen oftmals Fichten heraus, die zwei Quadratmeter Erde mit sich ziehen. Darunter verbergen sich dann Fundstücke aus Glas, Keramik und Metall“, sagt Nehyba. Viele dieser Funde thematisierte der Autor schon in drei anderen Schriften. Im neuen Buch stellt Nehyba einen Zusammenhang zwischen seinen Funden und den schriftlichen Quellen her. Er zeigt seinen Lesern Bilder von Funden wie Reliefkacheln, Wetzsteinen, Pfeifenköpfen und Hufeisen, die er im Waldgebiet des ehemaligen Ramsees gefunden hat. Auch aus der St.-Nikolaus-Kirche gibt es Hinterlassenschaften, zum Beispiel zwei Reliquienpyramiden und einen Messkelch, die in der Herrschinger St.-Nikolaus-Kirche aufbewahrt sind. Die Erlinger Friedenskapelle läutet heute mit den Glocken der Ramseer Kirche.

Die „Schäuferlmann-Sage“:Die Sage, die in Ramsees Umgebung wohl bekannt ist und oft als Gruselgeschichte erzählt wird, handelt von einem Gespenst, das nachts unter der Schwellbrücke auf Heimkehrer wartet. Ist jemand ohne Weihwasser unterwegs, verfolgt ihn das Gespenst und er stirbt innerhalb der nächsten acht Tage.

Nehyba sieht den Ursprung dieser Geschichte möglicherweise im Aberglauben der Ramseer, „dass Menschen die betrogen, gestohlen und schweres Unrecht getan haben, nach dem Tode auf der Erde umgehen müssen“.

In seinem informativen Buch erzählt der Autor darüber hinaus von den Hofnamen, vom Alltag und dem sozialen und wirtschaftlichen Umfeld im Ramsee. „Es gibt verschiedene Glanzlichter für mich“, sagt er im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Zum Beispiel konnte ich nachweisen, dass einige Höfe über 400 Jahre lang in einer Familie blieben.“ Dass er das Buch nach vier Jahren Arbeit fertig hat, bedeutet für ihn Erleichterung – und „auch Freude, weil es offenbar positiv aufgenommen wird“.

Ramsee – Auf den

Spuren eines untergegangenen Dorfes

ist im Apelles-Verlag erschienen und für 19 Euro über die Mail-Adresse apellesverlag@t-online.de zu erwerben.

Von Lisa Livancic