Gemeinde Herrsching ehrt Stadtradler 

Obwohl dieses Jahr genauso viele Teilnehmer bei der Aktion Stadtradeln mitmachten wie 2018, erreichten die Radler fast 15 000 Kilometer mehr als im Vorjahr. Die Gemeinde Herrsching ehrte nun die fleißigsten Radler.

Herrsching – Die Gemeinde Herrsching hat die Sieger des Stadtradeln geehrt. Wie im Vorjahr, so nahmen auch heuer rund 400 Radler an der Aktion teil, darunter zahlreiche Kinder und Jugendliche. Aber mit 70 070 zurückgelegten Kilometern absolvierten sie in dem dreiwöchigen Aktionszeitraum fast 15 000 Kilometer mehr als vor einem Jahr. „Sie konnten gegenüber Fahrten mit dem Auto 10 000 Kilogramm CO2 einsparen“, betont Rathaussprecherin Katrin Engelhardt.

Die einzelnen Teilnehmer radelten zwischen drei und 1573 Kilometern, etwa jeder vierte schaffte mehr als 200 Kilometer. Bei den Teams lagen D’Neuhauser mit 122 Teilnehmern und 21 786 gefahrenen Kilometern vorne, gefolgt von der Staatlichen Realschule Herrsching (6719 Kilometer), dem Heineopto-Radl-Team (3664 Kilometer), dem Verwaltungs-Team HföD Finanzradler (2504 Kilometer) sowie dem Gemeindekindergarten Johannes A. Wunder (1871 Kilometer). Bürgermeister Christian Schiller lobte das Engagement und zeigte sich stolz, dass sich Herrsching von Anfang an beim Stadtradeln beteiligt. „Meine eigene Fahrleistung ist aber noch stark verbesserungswürdig“, sagte er selbstkritisch.